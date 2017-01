CiU proposa a Colau un pla per promoure la natalitat... i li aproven un pla per "desenvolupar la trajectòria vital"

El grup municipal de CiU a l'Ajuntament de Barcelona havia preparat per a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports d'aquest dimarts una proposició perquè el consistori estudiés la situació de la conciliació familiar a la ciutat i impulsés, en un termini màxim de sis mesos, "un pla de promoció de la natalitat". La proposició ha estat aprovada de forma unànime per tots els grups del consistori –BComú, PSC, ERC, PP, C'S i CUP–, però amb un canvi significatiu al text, que s'ha acordat amb l'equip de govern d'Ada Colau. Enlloc d'impulsar un pla de promoció de la natalitat, Barcelona ha aprovat "presentar un conjunt de mesures que abordin la promoció de la conciliació personal, familiar i laboral, que promoguin la corresponsabilitat entre gèneres, i que permetin a cada persona desenvolupar lliurement la seva trajectòria vital".

"Sabem que a alguns grup la paraula polítiques de natalitat els pot generar alguna susceptibilitat, cosa que el nostre grup no entén", ha assenyalat la regidora de CiU Francina Vila. "La qüestió que les persones puguin tenir fills és un debat que hem d'abordar, tenint en compte que l'envelliment de la societat és un fet", ha argumentat la regidora, que ha recalcat la importància de saber "com volem que siguin les piràmides de població i com volem fer sostenible l'estat del benestar". "Necessitem persones joves, que només es produeixen si neixen", ha conclòs.

La regidora del PSC Carmen Andrés –en l'actualitat dins del govern– ha reconegut que que les esquerres tenen "una certa dificultat quan parlen de promoció de la natalitat". "No volem que se'ns entengui com a natalistes", ha assenyalat. No obstant, ha afegit que era important "superar les dificultats" perquè les famílies puguin estar protegides i siguin tractades amb criteris d'igualtat. És per això que el text transaccionat amb CiU insta també Barcelona "a tenir una mostra adient de la situació de les llars barcelonines en matèria de conciliació de la vida laboral, personal i familiar i de la coresponsabilitat en les tasques de cura".

Subvencions a famílies amb fills

Segons explica a l'ARA la regidora de CiU Francina Vila, la idea del seu grup per promoure la natalitat passa per diverses mesures que "creïn un marc favorable" que promogui "que les persones puguin decidir quin projecte vital volen". Dins d'aquestes mesures n'inclouen algunes que es podrien tirar endavant des del consistori i d'altres que, tot i no tenir-ne competències, sí podrien establir-ne el precedent aplicant-les al consistori. És el cas, per exemple, d' equiparar els permisos de paternitat i maternitat i fer-los intransferibles per evitar caure en la trampa "que siguin les dones les que agafin totes les setmanes i s'hagin de carregar totes les tasques de cura".

Des de CiU també proposen que l'Ajuntament doni subvencions o ajudes "a les famílies que han decidit tenir fills" o, ja fora de competències, que es debati la tributació, de manera que agafar-se una baixa per maternitat o paternitat no penalitzi i es pugui mantenir bona part part del salari.