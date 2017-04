Barcelona vol superar els 1.100 voluntaris per al recompte anual de persones sense llar

La nit del proper 17 de maig, centenars de persones recorreran els carrers de Barcelona a la cerca de persones sense llar. Es tracta del recompte anual que organitza la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL), en col·laboració amb l'Ajuntament de la capital catalana, liderat per Ada Colau. Durant el recompte que es va fer el 2016 es van comptabilitzar 941 persones que pernoctaven a carrer. El 2008 van ser 658 els sense llar registrats, de manera que l'increment va ser al voltant del 40% en vuit anys.

L'any passat, 930 voluntaris van participar en la iniciativa de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar, i enguany l'organització vol superar els 1.100 participants. El motiu, l'ampliació de zones que s'escombraran, amb la possibilitat que voluntaris d'entitats socials explorin també 31 zones especials –més complicades– que fins ara només trepitjaven membres dels Serveis d'Inserció Social (SIS). Aquestes 31 zones estan en espais de difícil accés o amb poca il·luminació, i és per això que els voluntaris que hi participin ho faran acompanyats de la Guàrdia Urbana i de membres de Parcs i Jardins. Són punts com Collserola o l'eix Besòs. Si bé en la resta de zones hi pot participar qualsevol ciutadà, en aquests 31 espais només ho podran fer els membres d'alguna entitat social. En total s'escombraran 287 zones. El recompte es podrà seguir a través de l'etiqueta #recompteBCN17 i els voluntaris es poden inscriure a la web.

'Sense llar a la Barcelona dels creuers', crònica de Sílvia BarrosoDe cara al recompte d'aquest any, la tinent de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz, ha fet aquest dijous una crida als ciutadans a "demostrar una vegada més que estan a l'alçada". La regidora ha apostat perquè el recompte de la XAPSLL es converteixi, cada vegada més, en "una aliança de ciutat que pugui contribuir en la lluita contra el sensellarisme més enllà de la nit del recompte". La tinent d'alcaldia també ha recalcat la importància d'abordar aquesta problemàtica més enllà dels números i fer-ne també una aproximació qualitativa: "El sensellarisme creix igual que ho fa la desprotecció social. Si tinguéssim un salari mínim, un preu regulat per al lloguer, un millor parc públic d'habitatge assequible i una renda mínima garantida aquest fenomen no estaria creixent com ho està fent", ha recalcat.

Un fenomen de llarga durada

El recompte d'enguany serà el primer que es fa després que l'Ajuntament de Barcelona hagi aplicat el 'Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona 2016-2020', que compta amb una dotació de 5 milions d'euros per millorar i ampliar els equipaments destinats a l'atenció de les persones sense llar. L'objectiu del pla és, de cara al 2020, eradicar com a mínim el sensellarisme de llarga durada, que és el més habitual.

Així, segons ha explicat Ortiz, el 76% de les persones que pernocten al carrer porten més d'un any en aquesta situació i fins a un 26% superen els tres anys, sumant els diferents episodis de la seva vida. A Barcelona, el nombre de persones que dormen en recursos residencials municipals ha crescut enormement en vuit anys, i ha passat de 1.190 persones allotjades el 2008 fins a les 1.907 del 2016, amb un augment del 60%.