El govern municipal de Barcelona proposa la implantació de 12 noves línies d'autobús en dos moments diferenciats: la tardor del 2017 i la de 2018. Amb aquesta última fase s'acabarà amb l'aplicació de la xarxa ortogonal i quedarà pendent la connexió del tramvia per la Diagonal. En concret, es posaran en marxa nou autobusos amb un recorregut vertical, un d'horitzontal i dos de diagonals. A partir de la setmana que ve comença un procés d'informació i debat als barris que durarà dos mesos i constarà de 14 sessions amb veïns, entitats i grups. La regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, ha apuntat que per al cas concret de l'avinguda Diagonal no s'afegiran més línies d'autobusos, perquè el que fan és "fer-se nosa". El que cal, ha insistit, és un transport de més capacitat, com és el tramvia.

Les 12 noves línies d'autobús que proposa el govern són l'H2, entre l'avinguda Esplugues i Trinitat Nova; el V1, entre Gran Via l'Hospitalet i avinguda Esplugues; el V5, entre Mare de Déu del Port i Pedralbes; el V9, entre l'avinguda Paral·lel i Sarrià; el V19, entre la Barceloneta i la plaça Alfonso Comín; el V23, entre el Poblenou i Can Marcet; el V25, entre Poblenou i Horta; el V29, entre el Fòrum i Roquetes; el V31, entre la Mar Bella i Trinitat Vella; el V33, entre el Fòrum i Santa Coloma; el D40, entre plaça Espanya i Roquetes, i el D50, entre Ciutat Meridiana i plaça Catalunya.

Quan s'implementin, aquestes noves línies d'altes prestacions se sumaran a les 16 que ja estan en funcionament i que s'han implantat per fases: D20, H6, H12, V7 i V21 (octubre 2012); H8, H10, H16, V3 i V17 (novembre 2013); H14, V15 i V27 (setembre 2014), i H4, V11 i V13 (febrer 2016). Aquestes línies registren unes 300.000 validacions diàries i concentren el 42% de la demanda dels autobusos de Barcelona.

540x306 El govern de Barcelona proposa 12 noves línies d'autobús que s'implantaran entre 2017 i 2018 / ARA El govern de Barcelona proposa 12 noves línies d'autobús que s'implantaran entre 2017 i 2018 / ARA

Es cobrirà el 65% del territori

Amb el desplegament final es passarà a cobrir el 65% del territori de la ciutat amb línies de la xarxa ortogonal i s'arribarà al 95% de la població. En total hi haurà 8 línies horitzontals, 17 de verticals i 3 de diagonals. Al marge de la nova xarxa hi ha les línies convencionals o complementàries i els busos de barri. Aquesta reestructuració també comportarà un augment de l'assignació de finançament públic al servei d'autobusos, estimat en uns 5 M€ anuals.

Mercedes Vidal ha remarcat que la idea és acabar la implementació completa de la nova xarxa de bus durant el 2017 i el 2018, i això significa, ha dit, " el canvi més important del transport públic en superfície que es produirà en aquesta mandat". I és que ha recordat que el tramvia forma també part d'aquest canvi, però és un procés que "anirà més lent".

Pel que fa a l'avinguda Diagonal, ha apuntat que és un dels corredors de la ciutat amb més demanda, però no es preveuen més autobusos perquè la densitat ja és molt gran i el que fan els busos és "fer-se nosa els uns als altres". "El transport a la Diagonal no millorarà a base d'afegir més autobusos, perquè això seria una peça més del problema en lloc d'una solució", ha argumentat Vidal, que ha afegit que el que cal és redistribuir els autobusos de la Diagonal per tota la ciutat i implantar un mitjà de transport d'alta capacitat, com és el tramvia.