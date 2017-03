Barnaclínic va fer operacions privades en horari d'atenció de pacients públics

El conseller de Salut, Toni Comín, va anunciar divendres que aviat es canviarà la forma jurídica del Barnaclínic. La conselleria vol accelerar-ho perquè sabia de l'existència d'un informe de la Sindicatura de Comptes que assegurava, va dir Comín, que "hi ha dubtes" sobre l'encaix jurídic del braç privat del Clínic a l'hospital. Aquest dimecres s'ha fet públic l'informe i efectivament conclou que el Barnaclínic "no troba empara en la normativa legal". Segons el text, encara que el model sanitari català admet que els centres privats col·laborin en la prestació pública, no permet que els centres públics gestionin "exclusivament" prestacions d'assistència privada. "Per tant, l'activitat realitzada per Barnaclínic, centre 100% públic, d'assistència sanitària privada amb mitjans i personal públics, no troba empara en la normativa legal", assegura l'informe, que analitza els exercicis dels anys 2010, 2011 i 2012 de l'Hospital i del Barnaclínic, que només atén pacients privats.

La Sindicatura va molt més enllà de les paraules de Comín, perquè no només analitza la fórmula jurídica del Barnaclínic, sinó que revela moltes més irregularitats. Per exemple, detalla que durant el 2012, un 7,4% de les intervencions al Barnaclínic es van fer "total o parcialment" en horari d'atenció als pacients públics. El percentatge disminueix una mica, fins al 6,8%, si no es tenen en compte les intervencions urgents. A banda de les operacions, també hi ha coincidències horàries en visites de consultes externes i en altres proves diagnòstiques.

Vulneració dels principis de contractació pública

A més, la Sindicatura també conclou que el Barnaclínic va contractar serveis saltant-se els principis de contractació pública. Segons l'informe, el braç privat de l'hospital va contractar serveis i subministraments " sense seguir els procediments contractuals inclosos a les instruccions internes" i "contravenint els principis de contractació pública". Un dels serveis era, entre altres, nou personal que es va contractar tot i tenir-ho prohibit, perquè es van desobeir les limitacions pressupostàries, es van abonar plusos i complements retributius no inclosos al conveni i es va pagar una gratificació per objectius en contra de la normativa.

Encara en matèria econòmica, l'informe avisa que s'han trobat "discordances" entre les tarifes establertes i els preus finalment facturats per algunes proves, pròtesis i honoraris. Pel que fa als honoraris facturats als pacients, han de coincidir amb els pagats als professionals. En un 30,3% dels casos, l'import facturat al pacient és superior al percebut pel metge, en el 33,3% l'import facturat era inferior i a la resta no s'ha pogut comprovar. En el cas de les pròtesis, el 25% dels pacients va pagar un preu inferior al cost de la pròtesi, mentre que gairebé la meitat dels pacients va pagar un preu més alt del que realment valien.

Els comptes del Clínic "no expressen la imatge del seu patrimoni"

Més enllà de l'activitat del Barnaclínic, l'informe de la Sindicatura també ha estudiat l'Hospital Clínic entre el 2010 i el 2012. La Sindicatura assegura que els comptes del centre "no expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera" de l'hospital, ni dels resultats, dels fluxos d'efectiu i de liquidació pressupostària. Segons l'informe, el balanç del Clínic al tancament dels exercicis 2010, 2011 i 2012 presentava un volum d'actiu i de passiu de 510,8, 582,5 i 587,8 milions, respectivament. La liquidació del pressupost a 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 presentava uns drets liquidats de 473,4, 452,5 i 521,9 milions, i unes obligacions reconegudes de 471,7, 452,2 i 477,9 milions, respectivament.

En matèria pressupostària, la Sindicatura adverteix que els imports de l'actiu no corrent i del patrimoni net estan sobrevalorats, en 121,52 milions d'euros, per la comptabilització indeguda de saldos a cobrar de l'Ajuntament de Barcelona. A més, el fons del compte de trasplantaments d'altres comunitats, valorat en 40,81 milions, està integrat per factures emeses per l'hospital al CatSalut que no s'ajusten a cap acord contractual.

La Sindicatura revela que aquells tres anys fiscalitzats, el Clínic no tenia encara una forma jurídica concreta, i també manté que per bé que bona part de l'activitat del Clínic es desenvolupa en un immoble de la UB, la universitat no ha formalitzat encara la cessió de l'edifici.