Carnaval sense polèmica a Barcelona: la Reina Belluga desapareix i deixa pas a set ambaixadors "del vici"

El Rei Carnestoltes proclamarà aquest dijous a partir de les 17.45 hores l’arribada oficial del Carnaval a Barcelona amb el tradicional Arribo, que tindrà lloc a Plaça Sant Jaume i donarà el tret de sortida a una gran festa acompanyada per tot el seguici de Sa Majestat: el Primer Ministre Frank-i-Fals, els Set Ambaixadors amb els seus agregats, i els gegants del carnaval barceloní, en Rodanxó i la Rodanxona. El set Ambaixadors són la novetat d’engüany proposada per l'Ajuntament. Són representats de les set antigues viles de Barcelona i simbolitzen amb excés els vicis i les virtuts humanes: Caramanxell de Magòria (Sants), Gran Patantum de Solbaix (Les Corts), Calicut de Malabar i Trestorres (Sarrià-Sant Gervasi), Bufallut de Grassot (Gràcia) Currutaca Bugadera i Santgenís (Horta-Guinardó), Maabiata de Txan-txan i Coats (Sant Andreu) i Barreló Espirillingat de la Mel (Sant Martí).

A les 18h la desfilada arrencarà des del Palau de la Virreina amb els Set Ambaixadors acompanyats del seus seguicis i els gegants de carnaval. La cercavila recorrerà diversos indrets del barri Gòtic fins a arribar a la plaça de Sant Jaume, on el Rei Carnestoltes farà una espectacular aparició al balcó de la casa consistorial i amb la lectura del ban proclamarà el seu regnat d’una setmana de disbauxa. Ballaran els gegants, els músics interpretaran fanfàrries, i en acabat, començarà la batalla campal de la taronjada, a base de confeti i globus i focs artificials de color carabassa, seguit del primer sarau de carnaval.

540x306 Un dels set ambaixadors del Carnaval barceloní / AJUNTAMENT DE BARCELONA Un dels set ambaixadors del Carnaval barceloní / AJUNTAMENT DE BARCELONA

Les rues s’estendran a tots els districtes entre el 23 de febrer i el 5 de març. Enguany no hi serà la Reina "republicana" Belluga, polèmica l'any passat per sumar-se al Rei del Carnestoltes i símbol de la "desobediència, la disbauxa i el sexe"

Aquí podeu consultar totes les rues:

Districte de Ciutat Vella

Rua infantil “Petit Carnavalassu” – 25/2/2017

Inici a la plaça de Sant Just a les 16.30h i final a la plaça de la Mercè. Espectacle d’animació infantil amb Jaume Barri a les 17.30h.

‘La Ravalstolstada’ – 4/3/2017

Inici a les 16.30h, amb animació i xocolatada a partir de les 18.30h, a la Rambla del Raval.

La Carnavalada de la Barceloneta – 5/3/2017

Inici a la plaça del Mar a les 10h i final a la plaça del Poeta Boscà a les 14h.

Districte de l’Eixample

Rua de carnaval del casal infantil Cotxeres Borrell – 25/2/2107

Inici de la desfilada a les 17h al centre cívic Cotxeres Borrell i final de rua als jardins de l’Alguer.

Rua de Carnestoltes de l’Esquerra de l’Eixample – 25/2/2017

Inici al carrer Consell de Cent amb Viladomat a les 16h, i final al carrer Urgell (interior del pati d’illa Ermessenda de Carcassona) amb festa de balls tradicionals, xocolatada i espectacle d´animació.

Districte de Gràcia

Rua de Carnaval del Camp d’en Grassot – 25/2/2017

Inici a la plaça La Sedeta a les 17h. A partir de les 19h espectacle d’animació amb la companyia Més Tumàcat.

Rua de carnestoltes de la Vila de Gràcia – 25/2/2017

Inici als Jardinets de Gràcia a les 18h i final de la rua a la plaça de la Vila de Gràcia.

Districte d’Horta-Guinardó

Festa de Carnestoltes al Centre Cívic Casa Groga – 24/2/2017

A partir de les 17h començarà la festa a la plaça Meguidó i a les 17.30h s’iniciarà la rua des de Sant Genís dels Agudells. A les 19h hi ha preparada xocolatada per als participants, entre d’altres activitats.

Gran rua de Carnaval del cor d’Horta i el Mercat – 25/02/2017

Inici des del Mirador d’Horta al carrer Lisboa a les 18h amb final de festa a la plaça Bacardí.

La Rua del Carmel – 25/2/2017

Inici a les 16.30h a la plaça Salvador Allende fins a la rambla del Carmel, on hi haurà animació i lliurament de premis a les 18.30h.

Rua de Carnaval – 25/2/2017

Inici a les 11h a la plaça Herta Frankel fins a la plaça de la Vall d’Hebron, on hi haurà animació infantil a càrrec de Grimpallunes.

Districte de Les Corts

Rua de Carnaval – 25/2/2017

Inici a les 17h als Jardins de Can Bacardí. Durant el recorregut l’animació anirà a càrrec de la companyia Ziga-zaga amb el seu Yelow Submarine. Final de festa a les 18.30h a la plaça de Can Rosés amb xocolatada i espectacle infantil amb La Tresca i la Verdesca.

Districte de Nou Barris

Rua de Carnaval a la Zona Nord – 24/2/2017

Inici a les 17.30h a la plaça Verda. La rua acabarà a les 18h amb espectacle d’animació a la plaça Roja.

Rua central de Nou Barris – 25/2/2017

Inici a la Via Júlia a les 19h i arribada a la plaça Ángel Pestaña a les 21h.

Carnestoltes al barri de Porta – 25/2/2017

Inici a partir de les 16.30h al centre cívic Can Verdaguer. Taller de maquillatge, concurs de disfresses, grup d’animació infantil i xocolatada popular.

Rua de Carnestoltes al barri de Can Peguera – 25/2/2017

Inici de la rua a les 10.30h a la pista de futbol de Pi i Molist fins al carrer Biure, on hi haurà xocolatada i tallers.

Districte de Sant Andreu

Rua de Carnestoltes al barri de Congrés – Indians – 25/2/2017

Inici a la plaça Rom Cremat a les 12h i final a la plaça del Congrés amb espectacle infantil a partir de les 13.30h.

Rua de Carnestoltes al barri de la Sagrera – 25/2/2017

Inici a la plaça Jardins d’Elx a les 16.45h i final a la mateixa plaça amb espectacle infantil i berenar a les 18.30h.

Rua de Carnestoltes del barri de Sant Andreu – 25/2/2017

Inici a les 11h a la cruïlla de la Rambla de Fabra i Puig amb el carrer Concepció Arenal. Final de rua a la plaça de Can Fabra, on es farà un petit vermut.

Rua de Carnestoltes al barri de Baró de Viver – 24/2/17

Inici a la confluència de Quito/ Ciutat d’Asuncion. Final a la pèrgola de Baró de Viver amb espectacle infantil a les 16,30.

Rua de Carnestoltes al barri de Trinitat Vella – 25/2/17

Inici a les 18h a Passeig Torres i Bages. Final a l’esplanada del metro amb ball de disfresses.

Rua de Carnestoltes al barri de Bon Pastor – 25/2/17

Inici a les 17h al carrer Lima amb carrer Sas. Final a carrer Enric Sanchís ( davant Centre Cívic ), on es farà el concurs de disfresses.

Districte de Sant Martí

Gran rua de Carnaval al Clot – Camp de l’Arpa – 25/02/2017

Inici a les 16.30h amb la concentració de comparses al passeig de Maragall amb Indústria, i final de la rua al parc del Clot a les 18h amb l’actuació del grup Trencamandres.

Rua de Carnaval Poblenou – 25/2/2017

Inici a la rambla de Poblenou amb carrer Tànger a les 17h. Rebuda de la rua a les 19h a la plaça de Josep M. Huertas Claveria. A partir de les 21h hi haurà graellada popular i música.

Rua carnavalesca a Sant Martí – 25/2/2017

Inici de la rua a les 11h a la rambla de Guipúscoa amb carrer Selva de Mar. A les 12h hi haurà animació a càrrec d’ Encara farem salat al Parc de Sant Martí – la Gàbia.

Districte de Sants- Montjuïc

Gran Rua de Carnaval de Sants – 25/2/2017

Inici a la carretera de Sants amb rambla Badal a les 17.30h i final al carrer Béjar.

Rua del Poble-Sec – 25/2/2017

Inici al centre cívic El Sortidor a les 11h. Espectacle i animació infantil a les 12h amb Cremallera Teatre.

Districte de Sarrià – Sant Gervasi

Rua de Carnestoltes de Sarrià – 25/2/2017

Inici a les 18h a la plaça de la Vila i final de la cercavila a la Casa Orlandai. A les 19:30h hi haurà concert infantil amb Jaume Ibars.