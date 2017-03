Colau intenta frenar el retorn del polèmic Hotel del Palau de la Música, set anys després

L'Ajuntament de Barcelona ha mogut fitxa per intentar aturar el retorn de l' Hotel del Palau de la Música, després que el seu promotor, Olivia Hotels, reactivés els tràmits per tirar-lo endavant. El projecte estava envoltat de polèmica perquè la fiscalia sospitava des de 2010 que els exresponsables del Palau, Fèlix Millet i Jordi Montull havien maniobrat per embutxacar-se diners amb l'operació urbanística, tot i que el Tribunal Suprem els va acabar absolent. El consistori ha rebutjat el pla presentat pel promotor.

"Tenim tota l'argumentació per denegar-lo" ha explicat la tinent d'alcalde d'Urbanisme Janet Sanz que ha recordat que a hores d'ara el projecte ha perdut un dels raonaments que el justificava, el de l' interès públic, perquè el propi Palau ha explicat que no li cal un hotel per acollir els música que hi vinguin a actuar.

Cap moviment des de 2010

El problema és que a hores d'ara encara no s'ha aprovat la modificació del Pla General per retornar les finques on havia d'anar l'hotel a la qualificació urbanística original de residencial -l'any 2008 es van requalificar a us d'equipaments per poder tirar endavant el projecte-.

En plena investigació pel cas Palau, el consistori va aprovar una moció d'Esquerra per revertir la situació, però ni l'equip municipal de l'exalcalde Jordi Hereu llavors, ni el de Xavier Trias posteriorment i el d'Ada Colau ara han tirat endavant la modificació: "Hi estem treballant. Tenim el compromís de plantejar una modificació al Pla General Metropolità que deixi sense efecte el vigent", ha assegurat Sanz, que també ha reconegut que el consistori s'haurà de posar d'acord amb la Generalitat, que és propietària d'alguns metres quadrats de l'espai.

Sanz ha admès però que mentre continuï vigent el pla actual, el promotor podrà presentar altres propostes, perquè l'actual planejament permet construir l'hotel, que és anterior al Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (Peuat) i per tant no li afecta aquesta restricció. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, però, considera que a hores d'ara "no hi ha elements" com per pensar que el promotor els pogués reclamar una eventual indemnització per la no construcció de l'hotel.