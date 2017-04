Comín es compromet a eliminar els "falsos eventuals" en el personal de la sanitat pública

Fa només uns dies, en una entrevista a l'ARA, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, advertia del "còctel explosiu" format per "metges joves precaris" i metges sèniors desgastats. Ja fa temps que des del sector sanitari avisen que un dels principals problemes és la precarietat laboral i ja hi ha hagut petites revoltes en alguns CAP. Segons dades de Salut, el 32,6% de la plantilla no té estabilitat, perquè és interina (18,8%), eventual (6,8%) o suplent (7%). Amb l'objectiu de revertir la situació de precarietat al sector, la conselleria de Salut, els sindicats, els col·legis professionals i les patronals del món sanitari han acordat un pla per garantir l'estabilitat laboral dels treballadors sanitaris.

Com? La conselleria de Salut, liderada per Toni Comín, es compromet a acabar amb els 500 contractes de "falsos eventuals" per hores o per dies que, en realitat, ocupen places estructurals a l'Institut Català de la Salut (ICS). Aquests es convertiran en interins, un pas que ja van fer 1.768 persones l'any passat. "No pot quedar ni un sol professional de l'ICS amb contracte eventual en una plaça estructural", ha assegurat Comín, que ha afegit que es limitaran els contractes eventuals a situacions "justificades per motius assistencials".

A més, Salut també s'ha compromès a convertir metges interins a fixos, a través d'una oferta d'ocupació pública de 2.400 places per a l'ICS, ja anunciades pel Govern, que a la pràctica serviran per cobrir les jubilacions del 2015 i el 2016. A més, també es farà una convocatòria d'unes 575 places per a empreses públiques i consorcis fora de l'ICS. De fet, l'ICS té el doble de personal interí (33,2%) que altres entitats públiques de la Generalitat (15,7%) que altres entitats públiques de la Generalitat (15,7%) i gairebé el triple que la resta de la xarxa de salut pública, com els consorcis o les empreses públiques (9,4%). També pel que fa el personal eventual l'ICS és on hi ha els pitjors registres, perquè el percentatge s'eleva al 10,5%, el doble del que hi ha a les altres entitats públiques i a la resta del sector públic de salut.

Aquestes mesures tenen l'objectiu de frenar el creixement dels interins, encara que el Govern es manté amatent per si s'aproven els pressupostos generals de l'Estat. En aquest cas, el govern espanyol ha acordat amb els sindicats reduir al 8% la taxa de temporalitat en la plantilla del sector públic. El Govern calcula que haurà de convocar unes 24.000 places de funcionaris fins al 2019, una xifra que els funcionaris eleven fins a 40.000.

Aquestes mesures, doncs, no signifiquen que creixi la plantilla ni que s'augmentin els seus sous, sinó que es vol assegurar "l'estabilitat laboral" del personal sanitari, segons ha dit Comín, que de fet ha reconegut que l'objectiu del pla presentat avui no és "reduir la pressió assistencial" als hospitals i CAP sinó rebaixar el "malestar important" per la precarietat que ha anat creixent des del 2011, amb l'inici de les retallades.

A banda d'aquestes iniciatives, el pla també preveu que totes les entitats que formen part del sector elaborin un pla específic per la conciliació, tenint en compte que la inestabilitat laboral afecta més, segons el propi Comín, a les dones i als joves. A més, es crearà un observatori de la qualitat de la contractació, per fer "un diagnòstic de la precarietat" i poder combatre-la d'arrel.

Tot aquest pla ha estat signat per una vintena d'entitats del sector després de tres reunions d'una comissió específica, formada pels col·legis d'infermeria i de metges, els sindicats Metges de Catalunya, SATSE, CATAC, USOC, SAE, CCOO i UGT, a més de l'ICS, el CatSalut, el Consorci de la Salut i Social de Catalunya i la Unió Catalana d'Hospitals. Tots els portaveus han aplaudit l'acord, i han posat de relleu el consens entre les diferents organitzacions i també entre les organitzacions i l'administració.