Comín vol una "gran aliança" entre el sector per portar l'Agència Europea del Medicament a Barcelona

El conseller de Salut, Toni Comín, ha reclamat una "gran aliança" entre les institucions, els col·legis professionals i la indústria farmacèutica per fer pressió i aconseguir que l'Agència Europea del Medicament (EMA), que s'encarrega de supervisar i avaluar la seguretat dels medicaments a la UE, es traslladi a Barcelona. Comín ha dit que "si som capaços" de teixir aquesta gran coalició, Barcelona tindrà "més opcions" de ser la seu de l'EMA. "No està perdut, no està guanyat", ha afirmat. El conseller ha fet aquestes declaracions durant la inauguració d'Infarma, la trobada europea de farmàcia que cada dos anys es fa a Barcelona.

Per fer possible aquest objectiu, Comín ha explicat que el Govern compta amb la "col·laboració" del ministeri de Salut, perquè "Barcelona té opcions i el govern espanyol ho sap". "Per això estem treballant junts", ha explicat.

De fet, fa pocs dies que el president del govern espanyol va confirmar que dona suport a la candidatura catalana: "Reafirmo el meu total i absolut suport a la candidatura de Barcelona", va dir.

L'Agència Europea del Medicament, creada el 1995, està situada a Londres, però amb la sortida del Regne Unit de la UE haurà de canviar de ciutat. Barcelona tindrà altres ciutats rivals -encara per conèixer- però la decisió no es prendrà a curt termini. La sortida del Regne Unit no es produirà abans de 2 anys.

Amb tot, no és el primer cop que Barcelona vol convertir-se en seu de l'EMA. Ja ho va provar el 1992, sota la presidència espanyola a la UE. Catalunya produeix gairebé la meitat del producte farmacèutic estatal i, de fet, és la cinquena regió més productiva de la UE, segons ha explicat el mateix Comín.

Reivindicació de la farmàcia

Comín també ha dit que durant els propers mesos es tramitarà la llei per crear l'Agència Catalana del Medicament, que provocarà una reorganització de les competències i l'estructura del departament.

El conseller ha alabat les virtuts de l'àmbit farmacèutic català i ha afirmat que seria "disparar-se un tret al peu" si el Govern no veiés la farmàcia "com un aliat imprescindible" per garantir un sistema de salut de qualitat. Així, ha posat en valor la tasca de detecció precoç, promoció i prevenció de la farmàcia.