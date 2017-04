Compartir el pati de l'escola amb els turistes

Amb més de 8 milions de turistes a l’any, els barcelonins han après a conviure ràpidament amb les sandàlies que presumeixen de mitjons i amb els paraigües solitaris alçats al cel que no signifiquen pluja, sinó una allau de creueristes amb guia. Des de fa pocs anys, alguns ho han començat a aprendre ja a l’escola.

És el cas dels alumnes del centre Sant Felip Neri, que històricament passen l’hora del pati a la plaça que du el mateix nom. L’Associació de Famílies de l’Escola (AFE) denuncia que, des de fa un parell d’anys, l’allau de turistes que visiten la plaça destorba l’única estona que tenen els nens per airejar-se, jugar a pilota i menjar-se l’entrepà. Gemma Bello, mare de l’escola, explica que el seu fill va arribar un dia a casa i li va preguntar: “¿Mama, com es diu en xinès «Fotos no, sisplau»?” Les fotografies constants als nens són un dels aspectes que més preocupen a les famílies de l’escola. “Al principi les fotos els feien gràcia i tot, però ara s’ha tornat exagerat”, assenyala aquesta mare. També són habituals, diu, les “gracietes” dels turistes més joves, que agafen la pilota als nens per fer unes piruetes i no s’adonen que “els estan interrompent el joc constantment”.

El nivell de saturació dels infants ha crescut tant, explica la directora del centre, Anna Regàs, que el conte que va guanyar l’últim concurs de Sant Jordi tractava sobre una rentadora que engolia turistes. Per tot plegat, i amb intenció de posar-hi remei, des de fa uns mesos a l’escola estan en contacte amb el consell de districte de Ciutat Vella. Segons expliquen fonts de l’Ajuntament de Barcelona, de moment des de l’administració estan parlant amb les empreses de guies turístics per demanar que no passin per la plaça en horari del pati, entre les 10.30 i les 12, aproximadament. Això solucionaria una part del problema -la major part de visitants són grups grans que arriben amb els turoperadors-, però no tot.

Guies pirata

Segons la directora, hi ha molts guies pirata que també porten els grups a la plaça Sant Felip Neri, i amb aquests és difícil tenir-hi un interlocutor. Com a últim recurs, explica la directora del centre, el consell de districte també va plantejar reservar una part de la plaça -la meitat- només per als nens, almenys durant l’hora del pati. “Aquest punt és complicat”, reconeix Regàs.

Per a Gemma Bello, que té dos fills a l’escola, el problema amb la saturació turística “afecta tota l’escola i tot el barri”. “Les famílies de Ciutat Vella tenim la sensació que formem part d’un escenari per als turistes”, lamenta. “Seguir vivint aquí s’ha convertit ja en una espècie de militància”, assegura, i conclou: “El mínim que podríem demanar es que es respectés els nens”.

Espais oberts als veïns

La de Sant Felip Neri no és l’única escola de Barcelona que té el pati en un espai públic. L’any vinent, l’Escola Àngel Baixeras, també a Ciutat Vella, tindrà un pati que serà compartit entre els infants i els veïns. En aquest cas, però, l’Ajuntament té molt clar que l’espai ha de poder estar tancat en els moments en què s’utilitzi com a pati. S’instal·larà, doncs, una barana de barrots verticals d’un metre d’alçada que serà abatible en dos punts d’accés que es podran obrir quan l’activitat escolar s’hagi acabat.

Aquest nou espai, mig plaça pública mig pati escolar, està situat al solar que hi ha al carrer del Sotstinent Navarro, paral·lel a la Via Laietana, al Barri Gòtic, i és un estàndard del model d’urbanisme que vol impulsar el govern d’Ada Colau, volgudament obert a tot el barri. Una de les pecularitats del projecte és que han sigut els mateixos alumnes els que han fet pluja d’idees per decidir com volien que fos l’espai. Esclar, no totes van superar els requeriments tècnics dels arquitectes: alguns nens demanaven perforar la muralla de la ciutat amb la qual limita la plaça per instal·lar-hi una tirolina. Que no donin idees a Sant Felip Neri, que potser els serviria per esquivar els turistes.

Una de les places amb més encant de Barcelona

L’Escola Sant Felip Neri ha utilitzat històricament com a pati la petita plaça on el gener del 1938 el bombardeig dels avions feixistes va acabar amb la vida de 42 persones, entre les quals molts infants. Setanta-nou anys després d’aquell dia, la plaça és present en la memòria dels barcelonins que no recorden la guerra com un dels llocs més pacífics de la ciutat, amagada entre carrerons estrets i amb una calma interrompuda només per les rialles dels nens a l’hora del pati. O almenys així era. Des del 2003, un hotel s’ha instal·lat a la plaça, i també una botiga de lloguer de bicicletes per hores i una de tours guiats. Els dies de pluja, i també a primera hora del matí, la plaça segueix tan pacífica com sempre.