Compte enrere per la selectivitat: més de 32.000 alumnes s'examinaran la setmana que ve

Compte enrere per l'inici de la selectivitat. 26.837 estudiants de segon de batxillerat i 2.474 de cicles formatius de grau superior s’examinaran de les proves d’accés a la universitat (PAU) entre el dimarts i el dijous de la setmana vinent. Les PAU es divideixen en la fase general, obligatòria i amb cinc exàmens, i l’específica, voluntària per a tots els estudiants i que serveix per pujar nota. Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU podran entrar a la universitat. Les notes se sabran el 28 de juny.

En la fase general, els alumnes s’examinen de quatre matèries comunes (llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera, història o història de la Filosofia) i una matèria a escollir que estarà vinculada a les matèries comunies d’opció. Així els estudiants podran escollir entre matemàtiques, llatí, història de l’art o història i fonaments de les arts, i matemàtiques aplicades a les ciències socials. En la fase específica, que poden fer els alumnes de batxillerat i també els procedents de cicles formatius de grau superior, es podran examinar de fins a tres matèries de modalitat entre 21 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, es calcularà la nota que pot arribar als 14 punts.

Aquest any, l’assignatura de modalitat examinada a la fase general també es tindrà en compte en la fase específica, és a dir, els estudiants poden examinar-se de fins a tres assignatures però tindran fins a quatre notes per a ponderar.

Primeres PAP per a futurs mestres



La prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus en educació infantil i primària es desvincula, aquest any, de les PAU i per primera vegada de la selectivitat. Els estudiants s'examinaran el 17 i 18 de juny. Els aspirants a mestres hauran de fer dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític i una altra de competència logicomatemàtica. Aquestes proves les hauran de passar tots els alumnes de batxillerat i cicles formatius de grau superior que vulguin cursar estudis d’educació infantil o educació primària, és a dir, 2.892 estudiants.

La prova de competència comunicativa i raonament crític consta de tres seccions i a través dels exercicis s’avalua la comprensió lectora , la capacitat de síntesi, l’expressió escrita i el domini del sistema lingüístic. L’examen de competència logicomatemàtica té dues seccions amb un total de 25 preguntes.

Les proves seran el dissabte 17 de juny al matí, en cinc seus ubicades a Barcelona, Bellaterra, Girona, Tarragona i Lleida. Per superar la PAP amb la qualificació d’apte, cal que la mitjana aritmètica dels dos exàmens sigui de 5 sobre 10, i per poder fer la mitjana, cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a 4. La PAP té validesa indefinida.