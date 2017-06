L'Observatori Fabra es queda sense el títol d’observatori centenari

Un error administratiu? Un descuit? L’Observatori Fabra s’ha quedat aquesta setmana sense el reconeixement d’observatori centenari que ha atorgat l’Organització Meteorològica Mundial a 60 punts d’observació de tot el món que fa més de cent anys que recullen dades meteorològiques. Entre els guardonats sí que hi figura, en canvi, l’Observatori de l’Ebre, de Roquetes.

El Fabra és propietat de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, però l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) és qui el proveeix dels aparells per mesurar les dades. Malgrat això, a l’AEMET no li constava que el Fabra tingués dades des del 1913. L’Agència no tenia, ni té encara, la sèrie de dades completa. L’anomalia es va fer evident quan el director de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, Ramon Pascual, va enviar una carta al director de l’AEMET demanant explicacions sobre el motiu pel qual no hi havia la previsió que el Fabra obtingués aquest reconeixement internacional que sí que han obtingut l’observatori d’Izaña, a Tenerife, el de Daroca, a Saragossa, i el del parc del Retiro de Madrid.

Tant Pascual com el director de l’Observatori Fabra, Jorge Núñez, asseguren que la resposta de l’AEMET va ser amable i consideren el problema “un petit incident” que està en vies de solució. Ara, l’impediment que esgrimeixen per no tenir les dades processades és el format en què el Fabra les recull. Per exemple, la pluja d’un dia concret pot considerar-se la que ha caigut entre un matí i el següent, o entre les 00 hores i les 24 hores. Cal corregir aquests aspectes perquè el Banco Nacional de Datos Climatológicos de l’AEMET tingui coherència.

SegonsPascual, el Fabra no només té una sèrie de dades que es remunta a més de 100 anys, sinó que té el mèrit afegit que el punt d’observació no ha variat en tot aquest temps, cosa que sí que ha passat en altres observatoris guardonats.

El delegat de l’AEMET a Catalunya, Antonio Conesa, confia que el Fabra pugui entrar en aquest club d’observatoris prestigiosos en les pròximes actualitzacions, però confessa que no hi ha data ni terminis clars.

Ningú sap gaire bé perquè l’AEMET no tenia la sèrie de dades completa, una informació que, en canvi, sí que té sencera el Meteocat. De fet, entrant a la web del projecte europeu de recollida de dades meteorològiques, ECA&D, qualsevol ciutadà es pot descarregar aquesta sèrie de dades completa que a l’Agència Estatal de Meteorologia no li consta. Per fer-se una idea del nivell de relació entre administracions només cal saber que tant l’AEMET com el Meteocat han proveït per separat el mateix banc de dades del Fabra a aquest sistema europeu: una sèrie arrenca el 1913, i l’altra el 1920.