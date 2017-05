La Festa Major de Gràcia celebra el seu bicentenari amb un envelat del segle XIX

La Festa Major de Gràcia celebra aquest 2017 el seu bicentenari i per commemorar l'aniversari s'ha muntat un envelat amb l'estil dels del segle XIX als Jardinets de Gràcia. Aquesta carpa s'obrirà al públic aquest dijous i es preveu que més de 400 persones visitin les exposicions i activitats que s'hi faran fins que es desmunti el 22 d'agost.

"L'envelat sempre l'hem pensat com un lloc d'interpretació del bicentenari" i ha de ser "una icona d'aquest any especial", segons ha destacat el gestor cultural de la Fundació de Festa Major, Joan Sánchez

La tradicional façana blava del districte es transformarà en un mural d'homenatge als 200 anys que compleix l'esdeveniment, que ha estat declarat Commemoració Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La primera constància documental que hi ha de la celebració d'aquestes festes es remunta al 1817, quan l'historiador Francesc Curet va descriure-les en el llibre 'Muralles enllà". El motiu de la celebració era aleshores el dia de l'Assumpció de la Mare de Déu, el 15 d'agost, i es feia una una processó i un àpat. Com a tota festa de poble, els envelats eren l'espina dorsal de la celebració i s'utilitzaven com a salons de ball.