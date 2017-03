Front comú per impulsar la municipalització de l'aigua

Barcelona, Badalona, Cerdanyola del Vallès, El Prat del Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa han constituït aquest dimecres l'Associació de Municipis per a la Gestió Pública de l'Aigua amb l'objectiu de fer front comú en la lluita per aconseguir la remunicipalització d'aquest servei.

L'associació, presentada pels alcaldes de les set ciutats en un acte a l'Ajuntament de la capital catalana, servirà per compartir experiències i oferir assessorament a aquells municipis que optin per recuperar el control públic de l'aigua. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat una gestió "pública, transparent, participativa i sostenible del cicle integral de l'aigua" enfront dels "privilegis i inèrcies que venen des de fa molt temps".

Un dels ajuntaments que més a prop està de la municipalització de l'aigua és el de Terrassa. Després que acabés la concessió, l'Ajuntament va prorrogar el servei a l'empresa explotadora durant sis mesos més, per guanyar temps i preparar-se per assumir la gestió pública. A més, l'Ajuntament de Terrassa ha d'afrontar també les despeses judicials que se'n derivaran, ja que l'empresa que ha gestionat el servei durant 75 anys ha denunciat el procés. L'alcalde, Jordi Ballart, ha rebut amenaces per la seva intenció de recuperar la gestió de l'aigua. Totes aquestes experiències es compartiran des de la nova associació per facilitar el camí que intentin recórrer altres municipis en aquesta direcció.