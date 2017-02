El Govern admet 130 agressions a educadors i una "sobreocupació" dels centres de menors

El Govern ha admès que els centres de menors que gestiona la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) estan saturats, la tensió que això produeix i que l'any passat es van produir 130 agressions de menors a educadors. Són tres de les denúncies que aquest matí ha fet el sindicat CGT, que havia titllat de "greu" la situació dels Centres Residencials de menors, tant per la saturació com perquè es barregen menors de diferents edats i problemàtiques. La DGAIA ha volgut replicar les queixes del sindicat a través d'un comunicat, en què ha admès les problemàtiques que pateixen els centres de menors de la Generalitat.

El secretari general de la CGT Educació, Miguel González, ha explicat que molts dels 13 centres públics que té la Generalitat estan "massificats i sobreocupats", i ha dit que fins i tot en alguns casos hi ha infants dormint amb matalassos per terra. Davant les crítiques del sindicat, la Generalitat ha admès una "sobreocupació" dels centres de menors públics i ho ha argumentat dient que, tot i que l'any passat va augmentar en un 85% l'arribada de menors no acompanyats a Catalunya pels fluxos migratoris, no es van crear places noves per satisfer la demanda.

El departament d'Afers Socials preveu que aquest any s'obrin 200 places noves i també 30 milions d'euros més en polítiques d'infància. El Govern s'ha defensat de les crítiques assegurant que els centres residencials "passen inspeccions periòdiques" i "s'actua de manera immediata" si es comprova que no compleixen les condicions higièniques i de salubritat necessàries. La Generalitat atén ara 6.927 nens i adolescents, 2.975 dels quals viuen en centres residencials -la resta estan en famílies alienes i d'acollida-.

La CGT també ha denunciat 150 agressions de menors a educadors socials en centres públics (el sindicat lamenta que és molt difícil obtenir dades dels centres privats). La Generalitat ha compatibilitzat 130 incidents d’agressions d’infants i joves a educadors durant el 2016, 13 dels quals van causar una baixa laboral, més 17 accidents "fruit d'una contenció educativa", 3 dels quals van acabar amb una baixa laboral. La DGAIA també recorda que a finals d'any es va redactar un protocol per "prevenir, detectar i actuar" davant d'aquesta problemàtica.

Una de les principals problemàtiques de la CGT és que adolescents amb "patologies de salut mental" viuen i comparteixen habitació i fins i tot lavabos amb infants "amb necessitats educatives especials", un fet que ha fet augmentar les agressions físiques i els abusos sexuals entre els infants. En aquest punt, la DGAIA reconeix que el sistema de protecció "ha patit de manera creixent una transformació quant al perfil dels joves i nens atesos" i que "el revolt de la població tutelada no s'ajusta a la piràmide de la població menor d'edat a Catalunya" perquè han augmentat les situacions de desemparament en l'adolescència en proporció amb la resta de la població menor d'edat, amb una presència més gran del sexe masculí.

En aquest sentit, segons la CGT hi ha un "elevadíssim nombre de menors amb greus transtorns mentals" als centres -alguns "altament medicalitzats- i per això reclamen que s'obrin centres residencials terapèutics, que assegurin que els casos es tractin personalitzadament. La DGAIA ha assegurat en el comunicat que està dissenyant un "sistema de protecció" que permeti una "intervenció segmentada per edats més especialitzada". A més, la Generalitat ha detectat un augment de joves afectats per problemes de salut mental i ha avançat que es "milloraran i augmentaran" els recursos per atendre'ls "tant en l'àmbit ambulatori com en el residencial". Per això, també s'obriran Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE) amb menys places per poder fer una "atenció més personalitzada".

La CGT també ha reclamat que augmentin els ajuts econòmics a les famílies que acullen menors, que es creïn noves places dels Centres Residencials d'Educació Intensiva (CRAI), on hi viuen els adolescents amb "necessitats de contenció", i més recursos per als serveis socials bàsics que acompanyen els joves quan fan els 18 anys "per evitar que tornin als mateixos ambients dels quals se'ls va haver d'allunyar".