Immigració i escola: històries d’èxit

Unes aules on el lema és “La diferència suma”

Són les nou del matí de dimecres. Els alumnes van arribant mentre als altaveus de l’Escola Àgora, del barri de Sant Narcís de Girona, hi sona El vol de l’home ocell, de Sangtraït. Pintat en una paret del pati, un dels versos més cèlebres de Miquel Martí i Pol els dona la benvinguda: “Tot està per fer i tot és possible”. Montse Marquet (directora) i Joel Aranda (cap d’estudis) es van prendre al peu de la lletra aquest lema quan el 2012 es van posar al capdavant del centre juntament amb Anna Maria Prim (secretària). En cinc cursos han capgirat la que, fins a l’any passat, va ser l’Escola Mare de Déu del Mont, un centre marcat per l’etiqueta en negatiu d’escola amb molta immigració. Amb convicció han apuntalat un model educatiu propi basat en l’“observació” dels alumnes i “adaptat a les seves necessitats”. Els llibres els han substituït per altres materials didàctics per treballar “habilitats i processos”, més enllà dels continguts. I els resultats els avalen. “Ens hem situat en la mitjana catalana en les proves de competències bàsiques, que era el nostre repte”, afirma Montse Marquet. Però ¿com s’assoleix aquesta fita en una escola on conviuen prop d’una vintena de nacionalitats i dos terços dels alumnes són fills de nouvinguts? Obrir les classes perquè hi entrin les famílies i s’impliquin en el projecte educatiu és clau. “Si els pares no donen importància a l’aprenentatge, els nens tampoc”, afirma Aranda. També connectar l’alumnat al barri. En l’aspecte educatiu, l’oralitat i la comprensió són el pal de paller. Per això el reforç de català de l’aula d’acollida és fonamental. L’educació artística també és rellevant. “L’art és un llenguatge que permet la cohesió social i equilibrar les diferències”, destaca el cap d’estudis.

Dignificar els alumnes

A l’Àgora tot està pensat per “positivar” la dissemblança i “dignificar els nens”, assegura Marquet. No és en va que el lema de l’escola sigui “La diferència suma”. Marina Garcia i Susana Turon, de l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) asseguren que “el projecte i la cohesió del professorat” van ser decisius per escollir l’escola. L’elevada immigració no les va espantar. “És la realitat del barri, per què escapar-ne?” Les parets de l’Àgora parlen per si soles: “No hi ha cap diferència entre nosaltres si estem disposats a trobar el que ens uneix”.

Col·lectiu intercultural? Els nens simplement se senten d’aquí

Als penjadors de l’Escola Miquel Bleach no s’hi veu cap nom d’origen català. Situada al barri d’Hostafrancs de Barcelona, té un 95% d’alumnat d’origen estranger. “Som com l’escola americana en versió famílies pobres”, apunta, amb ironia, la directora de l’escola, Pilar Ugidos. Aquest fet, però, és pràcticament invisible als ulls dels alumnes. “Ells no parlen d’interculturalitat perquè se senten d’aquí”, expressa Ugidos, que recorda que les preocupacions d’un nen estranger són les mateixes que les d’un de nascut a Catalunya.

La Jana, de tercer de primària, n’és un exemple. Provinent de les Filipines, assegura que el que més li agrada de l’escola és estudiar i aprendre coses noves. O el Juan David, de Colòmbia, que el que més li agrada és el tracte dels mestres. L’Escola Miquel Bleach és premi Ciutat de Barcelona d’educació 2015 i Medalla d’Honor de Barcelona 2013. Registra la matrícula viva més alta de Barcelona, amb 53 entrades i més de 30 sortides durant aquest curs. Tot i tenir un gran nombre de famílies en situació de pobresa -130 dels 200 alumnes tenen beca menjador-, l’escola té una pau social sorprenent. El mèrit d’això el té, sens dubte, la implicació de la direcció i dels mestres.

“Abans els mestres no hi estaven tan implicats i ara treballem com un equip”, apunta la coordinadora de cicle mitjà i tutora de 3r de primària, Rosario Pérez, que creu que això és la base de la “transformació del centre”. Actualment, el funcionament de l’escola és molt clar: els alumnes són el centre, els mestres són facilitadors de coneixement i les famílies han d’estar empoderades. “Moltes famílies no coneixen els seus drets i vam decidir que nosaltres havíem de poder solucionar-los els problemes de debò”, apunta Ugidos, que defensa que la clau és no tractar-les amb paternalisme. Per a ella, aquesta és l’única manera que es generi una “relació de confiança” entre família i escola.

Una mostra de com fugen del paternalisme és el lema de l’escola: “El millor, per als que més ho necessiten”. “Al Miquel Bleach volem la màxima qualitat en tot i per això intentem tenir els millors mestres”, explica la directora. Un exemple d’això és que la festa de final de curs la celebren a la Sala Oval del MNAC. “Hi va haver un any que la vam fer el dia abans de la famosa boda de la família índia Mittal”, explica. Fa prop de 10 anys, la matrícula del centre era d’entre 9 i 13 alumnes. Actualment és d’entre 20 i 22. “A les portes obertes ens venen moltes famílies del barri catalanes que ens diuen que els encanta el projecte i que vindrien si no hi hagués tants immigrants”, apunta la directora.

El català, segona llengua

Actualment, el centre té dues aules d’acollida, amb 14 i 11 alumnes cada una. “Som una escola de referència per atendre alumnat de moltes nacionalitats amb el català de segona llengua”, expressa la directora, que assegura que els ha pujat molt “l’autoestima”.

En aquest sentit, la tutora de l’aula d’acollida, Carmen Magallanes, celebra el nivell de català que tenen els alumnes. “És la seva segona llengua i de seguida aprenen les frases bàsiques per poder-se comunicar amb l’entorn”, apunta Magallanes. Tot i això, l’escola té clar que el que és prioritari és garantir que els alumnes tinguin les condicions bàsiques per ser feliços.

Transformar les dificultats en oportunitats. Sota aquesta premissa, i amb un gran esforç dels equips docents, desenes d’escoles catalanes han aconseguit combatre la segregació escolar dins de les aules. Amb percentatges de més del 50% d’immigració, les joies de la corona del sistema han fet que alumnes que no entenien ni el castellà ni el català puguin desenvolupar-se actualment amb total normalitat.

El curs 2015-16, el nombre d’alumnes d’origen estranger a primària i al segon cicle d’educació infantil era de 58.332, d’un total de 481.663. A l’ESO, era de 36.147, d’un total de 298.472. Per primera vegada, aquest curs totes les escoles d’alta complexitat han reduït la ràtio de P3 de 25 a 22 alumnes i han comptat amb més docents i tècnics. A partir del curs 2017-2018, la ràtio d’alumnes d’ESO als centres d’alta complexitat passarà de 30 alumnes a 27. Per combatre els guetos, el departament d’Ensenyament i el Síndic de Greuges estan preparant una normativa que entrarà en vigor el curs 2018-19.

Tot i que encara es desconeix en què consistirà en la seva totalitat, una de les mesures que s’implantaran el curs 2018-19 és la incorporació de punts específics en la preinscripció per als centres d’alta complexitat. És a dir, es donaran punts específics a famílies no immigrants per facilitar-los l’entrada a centres amb molta immigració. “Un centre d’alta complexitat no sempre té places vacants”, apunta el secretari de polítiques educatives, Antoni Llobet, que recorda que els centres amb molta immigració també tenen demanda. Hi ha famílies que per iniciativa pròpia ja s’han apuntat en bloc a escoles amb percentatges elevats d’immigració per evitar que es converteixin en guetos. La normativa de cara el curs 2018-19 preveu que sigui l’administració qui promogui aquestes iniciatives.

Una altra de les mesures més polèmiques que s’engegarà és que ja no hi haurà punts complementaris de la preinscripció per malaltia digestiva crònica (com la celiaquia, entre d’altres) a partir del curs 2018-19. L’eliminació dels punts s’impulsa com a mesura contra la segregació perquè Ensenyament ha detectat que hi ha famílies que utilitzen la celiaquia per poder entrar a l’escola que volen i no a la que els tocaria per proximitat. “Intensificarem els esforços perquè no es produeixi frau de cap tipus a les matriculacions”, apunta Antoni Llobet.

Una de les queixes històriques dels centres amb alts percentatges d’immigració són els problemes que els genera la matrícula viva. En tenir places lliures, tenen una xifra elevada d’alumnes que entren a mig curs. La nova normativa també preveu mesures pel que fa a aquesta qüestió.

Tenir la diversitat com a pilar educatiu

La Sínia és l’escola del barri del Remei de Vic i un reflex fidel de la seva multiculturalitat. El centre té 420 alumnes i a les seves aules hi conviuen 21 nacionalitats i 27 llengües maternes. Entre les seves parets, es parla el català i el castellà però també l’amazic, el wòlof, el francès, el haussa, l’àrab, l’hindi i el mandarí. La directora de l’escola, Gina Codinachs, explica que la diversitat s’ha convertit en la “fortalesa” del projecte educatiu. “La nostra realitat és la d’una escola multicultural i plurilingüe, però és que el nostre barri i el món també ho són”, reivindica. Més del 90% dels alumnes són fills de persones immigrades.

El plantejament de les assignatures es fa per projectes transdisciplinaris, a partir de la multiplicitat d’identitats i sense llibres de text. El cap d’estudis de La Sínia, Xevi Planàs, indica que la feina que s’hi fa permet que els infants “connectin amb la realitat” més enllà de les classes magistrals. “No només ens trobem amb l’aprenentatge de la cultura catalana, sinó que alumnes i mestres aprenem de la resta d’identitats de l’aula”, subratlla. “Ara mateix a P4 s’estudia la casa, i el que fem és preguntar-nos si les cases d’aquí són iguals que, per exemple, les cases de Ghana”, afegeix Gina Codinachs. “Als llibres el que hi ha són prototips i no la realitat”, considera Planàs.

Les sortides per capbussar-se en l’entorn i la participació de les famílies són constants. “Des de redescobrir el patí i el que hi ha fins a ensenyar-los que les cuques tenen noms com escarabat o marieta ifer sortides per la ciutat o explorar la cultura familiar establint un diàleg d’aprenentatge amb els pares”, comenta Planàs.

El nivell d’implicació de les famílies voreja el 100% i l’escola té la figura de la tècnica d’integració social, que reforça l’atenció comunitària. “Es corresponsablilitza els pares en el procés educatiu i es treballa en l’aspecte sociofamiliar. Busquem conèixer cada nen i el seu bagatge”, sintetitza Codinachs.

A cinquè, entre d’altres, hi ha el projecte Vic Big Families, en què els alumnes i els seus pares comparteixen en anglès particularitats dels seus països d’origen. “Incidim molt en l’aspecte oral, també amb música i danses”, explica la professora d’anglès, Maria Galera. El joc simbòlic és sovint una altra de les apostes del centre.

La Sínia té un fort lligam amb entitats i associacions de veïns, el CAP del Remei, els serveis socials i institucions com la universitat. Anna Vilaró, mestra d’infantil i secretària de l’escola, relata que l’avaluació al centre va més enllà dels resultats i s’analitza l’evolució i el guany en seguretat personal i autoestima.