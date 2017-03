Interior no tancarà el CIE i acusa Colau de "manipular" les competències municipals

El secretari d'estat de Seguretat, José Antonio Nieto, ha assegurat avui que el ministeri de l'Interior no tancarà el Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca, com els ha exigit l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Aquest dimecres l'Ajuntament de la capital catalana va ordenar precintar el recinte i va donar 2 mesos al ministeri perquè l'abandonés al·legant que el centre no té llicència d'activitat.

Nieto ha acusat Colau de " manipular" les competències municipals en unes declaracions públiques durant l'acte de clausura de l'assemblea nacional de la Confederació Espanyola de Policia (CEP). El secretari d'estat de Seguretat ha advertit que, tot i l' ultimàtum de 2 mesos que els ha donat el consistori per tancar el CIE de la Zona Franca, aquesta instal·lació " seguirà funcionant".

El secretari d'estat ha lamentat que l'equip de govern de Colau remeti a l'ordenança municipal d'hostaleria per exigir el precinte i tancament del CIE al·legant motius de seguretat, amb la qual cosa creu que el consistori està "utilitzant de forma tergiversadora" aquesta normativa per intentar "generar una batalla que correspon més als partits i menys a les institucions".

"És absurd que es plantegi que un establiment de seguretat com és un CIE hagi de complir els criteris que ells fixen en l'ordenança d'hostaleria. Un CIE no és un hotel, tothom ho hauria de tenir clar, inclús l'Ajuntament de Barcelona", ha dit Nieto. El secretari d'estat ha apuntat en aquest sentit que a l'Estat "no es demana cap llicència d'activitat en cap equipament de seguretat", i que no en té "ni una comissaria ni una caserna de la Guàrdia Civil".