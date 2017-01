Matí de retards i avaries a les línies R11, R1 i R3 de Renfe

La circulació de trens de la línia R11 entre Figueres i Portbou ha quedat interrompuda des de dos quarts de nou del matí per falta de subministrament elèctric. Segons Adif, l'avaria s'ha localitzat entre Llançà i Portbou i podria haver estat provocada pel vent, que bufa amb força intensitat aquest matí.

Fins al lloc s'hi han desplaçat tècnics de l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries que treballen per restablir el subministrament elèctric al tram afectat i Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera.

Aquest matí també hi ha hagut problemes a la línia R1 –que va de Molins de Rei a Maçanet Massanes– per una incidència tècnica en un tren a Sant Andreu de Llavaneres. Com a conseqüència, els trens d'aquesta línia han acumulat retards de més de 20 minuts entre Arenys i Barcelona.

La circulació de trens de la línia R3 –entre l'Hospitalet i Puigcerdà– també s'ha vist afectada per un tren avariat entre Vic i Balenyà, que ha estat aturat tres quarts d'hora. Segons Renfe, la incidència s'ha produït quan passaven 10 minuts de les nou del matí. Tot i que el tren ja s'ha retirat de la via, l'avaria ha provocat retards d'uns vint minuts a la línia R3.