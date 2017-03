Justícia signa un acord amb una part dels sindicats pel tancament de la Model

Després de setmanes de conflictivitat, tres sindicats de funcionaris de la presó de la Model -CSIF, CATAC i CCOO- han signat un pacte amb la conselleria de Justícia pel tancament de l'històric centre penitenciari de Barcelona, que després de més d'un segle de funcionament, tancarà portes aquest juny. Les organitzacions sindicals firmants representen el 68% dels treballadors de la Model. L'únic sindicat que no s'hi ha sumat és UGT.

Segons la conselleria de Justícia, el pacte garanteix el manteniment de tots els llocs de treball. Els funcionaris que fins ara prestaven servei a la històrica presó de la Model es traslladaran als quatre centres penitenciaris més propers: Brians 1, Brians 2, Quatre Camins i Joves. Podran triar destí en funció de l'experiència i la qualificació, i els de més de 62 anys continuaran treballant a les altres dues presons operatives a la ciutat: el centre obert de Trinitat Vella i la presó de dones de Wad-Ras. També es garanteix la reubicació del personal interí.

La conselleria dóna per tancat l'episodi de conflictivitat. UGT, per la seva banda, no s'ha sumat a l'acord perquè el considera un pacte de mínims. El seu portaveu, Xavier Martínez, explica que el fet que la reubicació dels treballadors depengui dels mèrits els acabarà obligant a "competir" entre ells i els "dividirà".

Transport assegurat

Un dels punts de disconformitat en la negociació havia estat el del transport. Finalment la conselleria garantirà a tots els funcionaris que es desplacin fora de Barcelona un transport per arribar a la nova presó on els destinin. A més rebran una indemnització de 282 euros si això els suposa un canvi de localitat.

Tots els treballadors amb plaça fixa a la Model mantindran les condicions de treball actuals, com els horaris, els permisos i les vacances. L’acord el ratificarà el dilluns que ve la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic de la Generalitat.