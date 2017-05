L'Ajuntament de Barcelona crea una comissió d'investigació sobre la gestió de CiU investigada per la fiscalia

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres la creació d'una comissió d'investigació sobre la gestió de CiU que està sent investigada per la fiscalia, en referència a l'àrea encapçalada per l'extinent d'alcaldia Antoni Vives. Segons el text aprovat, l'objecte de la comissió podrà ampliar-se en funció de com avancin les investigacions judicials. La proposició l'ha presentada Cs i ha sigut acordada amb el govern municipal, que ha tret del text la referència explícita a l'àrea d'urbanisme. Han votat a favor de la iniciativa tots els grups excepte el Demòcrata, que s'ha abstingut. El regidor no adscrit Gerard Ardanuy també l'ha avalada.

El regidor del Grup Demòcrata Jordi Martí ha garantit que la gestió política i tècnica de l'àrea d'Urbanisme durant el mandat de Xavier Trias va ser "correcta i positiva". Ha assegurat que el seu grup és partidari d'investigar tot el que calgui, però ha avisat que no estaran mai d'acord amb una comissió que sigui "un espectacle mediàtic o un linxament polític". Martí ha lamentat els dos anys de "persecució partidista i forassenyada" contra l'extinent d'alcaldia Antoni Vives i el govern de Trias, "dues persones honestes i d'irreprotxable trajectòria". Alhora, s'ha preguntat perquè Cs i el govern s'han negat a ampliar el termini d'investigació i incloure també la gestió de Jordi Hereu, tal com han demanat el PPC i ERC.

"Transparència selectiva"

També s'ho ha preguntat el líder republicà al consistori, Alfred Bosch, que ha assegurat que el seu grup està a favor de la transparència, "però no de la transparència selectiva". Bosch ha demanat poder investigar qüestions com la modificació del PGM per autoritzar l'hotel del Palau, que va començar el 2008. "Sembla que Cs no en té prou amb tapar les vergonyes del PP a Madrid i ara ho farà amb les vergonyes de 32 anys d'establishment barceloní. La transparència comença per un mateix. De què tenen por?", ha constatat.

Igualment, el president del grup popular a l'Ajuntament, Alberto Fernández Díaz, ha lamentat que la comissió es restringeixi als assumptes investigats per la fiscalia i amb un límit temporal concret. "Estan encobrint alguna cosa, vostès?", ha preguntat. La presidenta de Cs, Carina Mejías, ha demanat als que no tinguin "res a amagar" que no posin "impediments", i ha recordat a Bosch i Fernández Díaz que haurien pogut impulsar comissions en els mandats anteriors si sospitaven que hi havia irregularitats. La regidora de la CUP María José Lecha ha anunciat el seu vot a favor, però ha demanat a Cs que deixi de fer de "crossa d'un partit mafiós i faci caure Rajoy i el PP d'una vegada". En nom del PSC, el regidor Dani Mòdol ha apostat per "ser precís i centrar el tret" d'aquesta comissió, i no "criminalitzar estructures senceres ni períodes temporals sencers".

Així mateix, la tinenta d'alcaldia Janet Sanz ha recordat que sobre l'hotel del Palau ja hi va haver una comissió política, i que el que toca ara es treballar sobre les investigacions que està fent la fiscalia. Sanz ha demanat a ERC que "deixi d'embolicar la troca per tapar-li les vergonyes a CDC i es posi al costat dels que lluiten contra la corrupció dels partits polítics".