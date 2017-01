L'advocat del cas Nadia deixarà de defensar el pare

Alberto Martín, l'advocat dels pares de la Nadia, acusats de dilapidar 600.000 euros dels diners recaptats suposadament per tractar la seva filla malalta, ha admès que deixarà de defensar el pare de la petita, Fernando Blanco, després que declari aquest divendres davant el jutge del cas. El magistrat ha citat a declarar Blanco, que es troba en presó provisional, i la mare després que els Mossos trobessin a l'home un llapis de memòria amb fotografies de la petita "de caràcter sexual".

En una entrevista al programa 'Espejo público', d'Antena 3, el lletrat ha desvinculat la decisió de la nova troballa i ha assegurat que la defensa del pare i la mare "no és incompatible". Tot i així, ha admès la dificultat de continuar-los representant a tots dos, donada la "complexitat" que està adquirint el cas, on ara s'investiga un delicte d' explotació sexual, a més de l' estafa. Segons Martín, "pensant en el bé de la nena" ha decidit continuar representant només la mare. El jutge va suspendre provisionalment la pàtria potestat de la nena, que ara viu amb una tieta a Mallorca.

Blanco i la mare declararan aquest divendres davant el jutge arran de les fotografies de la menor. Entre les imatges que van trobar els Mossos d'Esquadra als suports informàtics dels pares de la Nadia i que han justificat una investigació judicial per explotació sexual n'hi ha algunes d'explícites. Segons han confirmat a l'ARA fonts relacionades amb la investigació, n'hi ha de la nena fent postures suggerents i d'altres on es veu la parella en una situació que es pot considerar vinculada a les relacions sexuals i en què també hi surt la filla, com si hagués presenciat una relació sexual dels seus pares.

Els investigadors policials no descarten cap hipòtesi i, malgrat que fins ara no han trobat cap prova que aquestes fotos fossin utilitzades com a pornografia infantil, rastregen els equips informàtics confiscats a la família per si troben algun rastre que indiqui que aquest material va ser distribuït i no es va quedar en la intimitat de la parella. També volen aclarir si el pare de la nena va esborrar material abans que el detinguessin, quan ja sabia que s'estrenyia el cercle al seu voltant.