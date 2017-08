L'aeroport opera amb normalitat en la tercera jornada de vaga indefinida

L'aeroport del Prat opera també aquest dimecres amb normalitat, en la tercera jornada de vaga indefinida dels treballadors d'Eulen, gràcies al reforç de la Guàrdia Civil i a uns serveis mínims del 90%, a l'espera que el consell de ministres prengui alguna decisió sobre el laude.

Segons fonts de l'aeroport de Barcelona-el Prat, l'activitat aeroportuària és l'habitual en un dia de ple agost i fins i tot s'han reduït, fins a desaparèixer en algun moment, les cues que es registraven de matinada en els controls de seguretat aquests últims dies. El pic màxim d'espera aquesta matinada s'ha donat a les 03.54 h i ha sigut de 17 minuts, i s'ha situat per sota dels 10 minuts a partir de les 05.12 h.

El reforç dels filtres amb més agents de la Guàrdia Civil i el compliment dels serveis mínims de més del 90% han fet que les cues es reduïssin ostensiblement des de dilluns, precisament quan es va iniciar la vaga indefinida dels treballadors que s'encarreguen dels controls de seguretat.

Els agents de la Guàrdia Civil participen en les tasques de revisió d'equipatges i control de l'arc de metalls, i comparteixen amb els treballadors d'Eulen tasques executives i no només de vigilància, com solien fer abans de les aturades.

El consell de ministres es reuneix avui a la tarda de manera extraordinària per abordar el conflicte del Prat, la solució del qual passa ara per un arbitratge mitjançant un laude d'obligat compliment que imposarà les noves condicions laborals tant a l'empresa com als treballadors d'Eulen. Aquesta és l'única sortida després que els treballadors tombessin la proposta de mediació de la Generalitat.