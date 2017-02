L’arquebisbat acull una xerrada que reclama castedat als gais

“L’homosexualitat és una ferida que no s’alleuja tenint relacions. Si no ho admets, mai tindràs pau”. Aquesta és una de les afirmacions de l’escriptor Philippe Ariño, homosexual i catòlic practicant que des del 2011 pregona la castedat i que ha sigut convidat per l’arquebisbat de Barcelona a fer una conferència aquest diumenge, 12 de febrer, a les sis de la tarda a la parròquia de Santa Anna. Les polèmiques declaracions d’Ariño han posat el col·lectiu homosexual en peu de guerra. Ahir va demanar al departament d’Afers Socials i Famílies que impedeixi la xerrada. La Generalitat assegura que no pot fer res per prohibir la conferència, però ha obert un expedient per, si es dona el cas, imposar una sanció.

La clau del cas és la llei contra l’homofòbia, una normativa pionera a l’Estat que el Parlament va aprovar fa dos anys. La directora general d’Igualtat, Mireia Mata, va assegurar ahir en declaracions a l’ARA que la llei “no té un esperit repressor” i que no pot prohibir preventivament la conferència. Ara bé, l’expedient servirà per estar amatents per si, “durant l’acte, s’infringeix la llei” i, llavors sí, imposar una sanció. “No permetrem que, sota l’empara del debat d’idees, es discrimini aquest col·lectiu”, va afirmar.

Crítiques del col·lectiu gai

L’anunci d’aquest expedient va arribar després que l’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH) hagués demanat la intervenció de la Generalitat per suspendre l’acte, emparant-se en la vulneració dels articles 5 i 6 d’aquesta llei catalana. Segons la normativa, les administracions “han de vetllar pel dret a la no discriminació” i estan obligades a “protegir la integritat, la dignitat i la llibertat” de totes les persones.

Els que també van moure peça van ser la CUP i el PSC, que van demanar la suspensió de la xerrada, i l’Ajuntament de Barcelona. La regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, va exigir a l’arquebisbat que garanteixi que no s’atemptarà contra els drets i llibertats dels homosexuals durant l’acte.

L’arquebisbat, però, no té intenció d’anul·lar la conferència i, de fet, va defensar-se apel·lant al “respecte per la pluralitat i la diversitat de punts de vista”. De fet, el delegat de joventut i organitzador de l’acte, Bruno Bérchez, va assegurar a l’agència Efe que Ariño ve a explicar la seva història i “no a dir què s’ha de fer i què no”. “Hi ha coses en què jo mateix no estic d’acord amb ell”, va admetre el mossèn.

La polèmica per les declaracions d’Ariño ha posat tots els focus en la xerrada de diumenge. En diverses entrevistes i llibres, Ariño ha arribat a dir que “el diable ha escollit l’homosexualitat per amagar-se” i l’ha comparat amb “mals” com “l’avortament, el divorci i els homicidis”.