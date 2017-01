Llum verda al pla de Colau per regular els hotels

Llum verda al pla de Colau per blindar el centre de Barcelona a la creació de nous hotels i centrifugar-los als barris més perifèrics. El govern municipal ha aconseguit tramitar aquesta tarda –amb els vots a favor del grup municipal d’ERC– el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT), que es votarà al plenari de la setmana vinent i permetrà que Barcelona tingui per primer cop una regulació específica que posa fre al creixement turístic a la ciutat.

Els republicans han donat finalment suport al pla després d’arribar a un 'acord in extremis' amb el govern municipal, que necessitava el vot favorable d’ERC perquè el PEUAT passés el tràmit de la Comissió d’Ecologia i Urbanisme d’ahir i s’aprovi així de forma definitiva divendres vinent al ple. L'acord l'ha anunciat ja al matí el líder d’ERC, Alfred Bosch, arran de la cessió del govern en algunes de les demandes dels republicans, com com ara reforçar la guerra contra els pisos turístics il·legals o estudiar els casos de tres polèmics hotels a la ciutat, el de Drassanes, l’alberg de la Vila Olímpica i l’hotel del Rec Comtal.

En concret, l’acord consisteix en triplicar el cos d’inspectors que es dedica a detectar pisos il·legals, de manera que entre aquest any i el 2018 es passaria dels 40 als 110 membres, entre inspectors i visualitzadors al carrer. "Cap ciutat compta amb un equip com aquest per combatre el fenomen dels pisos turístics il·legals, i a la fi del mandat volem que la situació estigui controlada", ha assenyalat la tinent en una roda de premsa prèvia a l’anunci de l’acord, on ha detallat les mesures de govern que s’impulsarien al plenari per acostar la postura amb ERC.

Els casos de tres hotels polèmics

Com a part de l’acord, el govern de Colau ha accedit també a estudiar els casos dels tres hotels polèmics, sobre els quals ERC demanava consultar a la ciutadania si calia expropiar-los. Tot i el govern no ha cedit en aquest aspecte, sí donarà veu als veïns a través d’una consulta "sobre què cal fer amb el solar municipal" que hi ha al costat de l'hotel del Rec Comtal, que ja està gairebé acabat. Els veïns podran decidir si volen habitatges o equipaments.

També s'ha obert la porta a una consulta sobre l’alberg de la Vila Olímpica, tot i que caldrà estudiar-ne la viabilitat jurídica, així com la possibilitat que l’Ajuntament l’acabi comprant. Els serrells s’hauran de detallar en una taula conjunta entre ERC, l’Ajuntament i els veïns. Finalment, pel que fa al projecte de Drassanes, seguiran treballant per "intentar rebaixar les pretensions del promotor de l’hotel". "Hem aconseguit fer possible el que al principi ens deien que era impossible", ha dit Bosch en la roda de premsa posterior a Sanz, i ha celebrat que Barcelona tindrà un pla de xoc, "i tindrà un bon pla de xoc". Durant les últimes setmanes, també per acostar-se a ERC i la CUP, el govern de Colau ha afegit alguns barris barcelonins a la zona 1 del PEUAT on no poden instal·lar-se nous hotels: Vila Olímpica, Poblenou, Sant Antoni i Hostafrancs.

Sobre l’acord per tirar endavant el pla, la cadena Praktik –promotora de l’hotel de Drassanes–, ha enviat avui un comunicat on ha al·legat que "en el supòsit que per part de l’Ajuntament es pretengui incidir sobre el caràcter reglat de les llicències (...) ja sigui mitjançant taules polítiques o consultes", estudiarien emprendre "accions de qualsevol ordre, incloent-hi les penals, contra l’Ajuntament i els responsables de l’actuació administrativa".

Segons ha assenyalat avui durant la comissió la tinent d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, l’objectiu final del pla és “és preservar el dret a l’habitatge i treure pressió de les zones amb més densitat turística”. Sanz ha recordat que en el darrer any i mig –previ a la moratòria hotelera– els llits turístics a la ciutat havien crescut un 20% i que l'increment del preu del lloguer ja es situava a 15%. “El que volem és que cap veí hagi de marxar de casa seva”, ha conclòs la tinent.

Baló d'oxigen per a Colau

L’aprovació del pla representa una baló d’oxigen per al govern de Colau, que en els últims sis mesos ha vist com l’oposició en bloc li tombava el full de ruta del mandat, les ordenances fiscals i els pressupostos de 2017, que s’aprovaran finalment a través de la figura de la qüestió de confiança.

Amb el sí d’ERC, s’obre una nova etapa en les relacions entre els dos partits, que van veure’s ressentides amb l’entrada al govern del PSC i que s’havien crispat en els darrers mesos, amb retrets per dues bandes. En les últimes setmanes, però, el govern de Colau ha posat fil a l’agulla a algunes de les peticions d’ERC: la gratuïtat del transport públic fins als 16 anys, el desencallament del finançament per fer arribar la línia 10 del Metro a la Zona Franca, la posada en marxa del trasllat de la presó Model (sense data fixa, però) i les concessions al PEUAT per donar cabuda a les reivindicacions dels republicans. Tot plegat, fa que el 2017 es perfili com un any més plàcid per a Colau del que ho va ser el 2016.