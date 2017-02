La Paloma reobrirà aquest any

La carismàtica sala de festes La Paloma tornarà a obrir les portes el desè aniversari del seu tancament. La propietària, Mercè March, ha explicat a l'ARA que les obres d'adequació començaran en qüestió de dies amb la intenció que el local pugui tornar a estar en marxa aquest 2017, després de diversos intents frustrats.

March ha explicat que les obres estan enfocades a modificar algunes de les sales adjuntes a la principal. "Durant aquests deu anys hem cuidat la sala i està intacta absolutament", assegura la propietària, que fa més de 40 anys que es dedica al món de la nit, des que el seu marit va heretar el local del seu tiet.

La sala principal, doncs, només ha de fer petits condicionaments, segons March, com ara instal·lar baranes a les parts més altes o revisar les portes d'emergència. "El nostre afany és començar les obres al més aviat possible per poder obrir un altre cop; fa deu anys que estem tancats i per nosaltres els costos són importants", assegura March a aquest diari.

La família propietària de La Paloma també controlava la sala Cibeles però el mateix 2007 en què va tancar La Paloma i va començar el judici la van haver de vendre per pagar les indemnitzacions de tots els treballadors. L'Ajuntament de Barcelona va comprar la sala del carrer Còrsega per set milions d'euros i la van reconvertir en un bloc d'apartaments per a persones grans.

Segons va explicar March a l'ARA el maig de l'any passat, el projecte artístic que La Paloma va presentar a l’Ajuntament de Barcelona "vol potenciar la programació de dia" i la música en viu en detriment "en la mesura del possible" de les sessions de 'dj' nocturnes, per tal de "conciliar" l'oci amb el descans dels veïns.

L'empresària va assegurar que faran el possible per reduir sorolls al carrer, per exemple, amb una taquilla 'on line'. “Proposarem un oci menys sorollós, potser la música en viu no portarà tanta gent però volem conciliar l’oci amb el veïnat”, explicava March.