Quatre nous radars per tram: ja són 92 km controlats a Catalunya amb aquesta tècnica

Ja són 92 quilòmetres de la xarxa viària catalana els que estan controlats a través de radars per tram, un sistema que reconeix les matrícules a l'inici i al final d'un trajecte i calcula el temps invertit en el recorregut, per comprovar si s'ha superat la mitjana de velocitat permesa. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha col·locat quatre nous radars més per tram, pel que ja són 17 els trajectes que controlats amb aquesta tècnica.

Interactiu especial: el mapa amb tots els radars de Catalunya i quant han recaptat

Els quatre radars que han entrat avui en funcionament són:

A-7 a Tarragona , on es controla la velocitat en un tram de 4,1 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa, amb un límit màxim de 100 per hora.

, on es controla la velocitat en un tram de 4,1 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa, amb un límit màxim de 100 per hora. C-66 entre Corçà i Sant Joan de Mollet. És un tram de 8,7 quilòmetres, limitat a 100 per hora, també en tots dos sentits de la marxa.

Aquest sistema de control per trams busca prolongar l'efecte de la reducció de la velocitat durant diversos quilòmetres i evitar les frenades sobtades que, en ocasions, es produeixen en detectar-se un radar de punt.

Segons Trànsit, amb aquest sistema es cobreix de forma efectiva la velocitat en un tram sencer de via i s'obtenen velocitats més igualades i uniformes en el recorregut, per tal de reduir la sinistralitat i millorar la seguretat viària.

A banda d'aquests dos trams que es controlen des d'avui, Trànsit ja disposa de 13 radars més per trams. Són aquests: