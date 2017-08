Les últimes imatges dels terroristes de Cambrils abans de l'atemptat

Entre Riudecanyes i Cambrils hi ha l'àrea de servei Cambrils Cooperativa on els terroristes abatuts a Cambrils hi van estar fins a quatre ocasions el mateix dia de l'atemptat, la última, només tres hores abans d'encastar-se contra un control dels Mossos d'Esquadra al Club Nàutic de la població després d'atropellar amb un Audi A3 diverses persones al seu pas i apunyalar una dona, provocant sis ferits i una persona morta.

Les càmeres de seguretat de l'àrea de servei, situada a l'A-7, van gravar imatges dels terroristes almenys en quatre ocasions, segons ha pogut saber l'ARA. Les primeres imatges són de les quatre de la tarda del 17 d'agost, poc abans de l'atemptat de Barcelona. En elles es veu a Mohamed Hychami, que acaba de patir un accident a l'AP-7 amb una furgoneta llogada a tocar del peatge de Cambrils, comprant aigua. Aquest accident obliga els terroristes a tornar a canviar els seus plans i atemptar "a la desesperada" al passeig marítim de Cambrils.

La segona visita dels terroristes a l'àrea de servei és a la tarda, entre les sis i les set hores de la tarda, quan Houssaine Abouyaaqoub, germà del terrorista de la Rambla, Younes Abouyaaqoub, compra recàrrega per a telèfons mòbils.

La tercera seqüència d'imatges correspon a les 20.55 hores i en elles apareixen tres dels terroristes abatuts, Omar Hychami, Houssaine Abouyaaqoub i Moussa Oukabir, que compren encenedors i un dels joves fins i tot fa bromes sobre el tipus d'encenedor que vol. La conversa i l'actitud dels joves, que només quatre hores després provocarien un atemptat a Cambrils, era distesa, tal com es pot veure al vídeo al qual ha tingut accés l'ARA. Poc després, a les 21.26 hores segons consta en la interlocutòria de l'Audiència Nacional, és quan els terroristes compren una destral i quatre ganivets en un establiment de Cambrils.

L'última visita a l'àrea de servei, segons es després de les imatges de les càmeres de seguretat que ja estan en mans dels Mossos d'Esquadra, la fa Omar Hychami cap a les deu de la nit, tres hores abans de l'atemptat. És llavors quan compra dues barres de pla, truites i begudes isotòniques.

Aquesta àrea de servei es troba a l'A-7 a l'alçada de Cambrils, una via que discorre paral·lela a l'AP-7, on Mohamed Hichamy va patir un accident a les 15.25 hores aquell mateix dia. Es dona el cas, a més, que l'àrea de servei està de pas entre Riudecanyes i Cambrils. És a Riudecanyes on les investigacions han permès localitzar una masia abandonada que hauria sigut utilitzada pels terroristes, segons consta en la interlocutòria de l'Audiència Nacional.

A l’exterior de la masia, entre les restes d’una petita foguera, es va trobar documentació de dos dels terroristes. També es van recollir diversos comprovants de compres que demostrarien que entre l’1 el 2 d’agost van comprar acetona i el material necessari per confeccionar artefactes i el 16 d’agost van comprar a Sant Carles de la Ràpita 15 fundes de coixí i brides per contenir els artefactes.