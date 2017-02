Primer màster sense notes ni assignatures per a mestres innovadors en actiu

Molta demanda d' innovació educactiva, però poca formació disponible. O com mínim, poca formació que es faci amb mètodes innovadors. Davant d'aquest fet, la Generalitat ha presentat aquest matí el Màster interuniversitari en millora dels ensenyaments d'educació infantil i primària, que imparteixen la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i la universitat Oberta de Catalunya (UOC) per tal d'aconseguir una millora en el sistema educatiu català.

Es tracta d'un màster semipresencial que comença de forma pilot amb dues edicions i 50 participants en cadascuna. Cada alumne prové d'una escola diferent de la Catalunya central i per apuntar-s'hi és obligatori estar treballant. Durarà dos anys -60 crèdits- i té un cost total de 1.000 euros (500 euros per any). La primera edició va començar aquest febrer i el setembre que ve es farà la segona. La novetat principal del màster és que s'organitza per competències en lloc d'assignatures i que l'avaluació no es fa a través de notes.

"El programa vol millorar les competències docents i els coneixements dels mestres perquè la innovació tingui incidència al centre i als alumnes", ha apuntat el secretari de polítiques educatives, Antoni Llobet. Això vol dir que a l'hora d'escollir els alumnes s'ha apostat per un perfil de docent amb capacitat de lideratge. Molts dels escollits formen part d'equips directius. En aquest sentit, Llobet ha assegurat que l'interès de les escoles de la Catalunya central va ser "molt alt" quan se'ls va presentar el projecte.

Estendre arreu de Catalunya

La voluntat dels impulsors del màster, ha assegurat el secretari d'Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, és aconseguir la "transferència a les aules però també en el propi màster perquè pugui millorar encara més de cara a properes edicions". Si del programa se'n fa un bon balanç, el màster es podria estendre arreu de Catalunya.

Els coordinadors del màster, Toni Bardia, (UOC), i Teresa Segués (UVic-UCC), han explicat que l'objectiu final és formar els docents des de l'àmbit competencial. "Hi ha fonaments en recerca sobre els processos que es posen en marxa durant l'aprenentatge que cal que els docents puguin comprovar posant-ho en pràctica", han defensat. Segués ha assegurat que el màster posarà a disposició dels mestres experiències perquè reflexionin i proporcionarà eines perquè les traslladin en el seu dia a dia a classe.