La UB prepara un pla de xoc per rejovenir el professorat

Les xifres demostren que actualment l a universitat no és lloc per a professors joves. Per combatre aquest fet -que és un dels problemes enquistats de les universitats catalanes- el nou rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Elias, ha engegat un pla de xoc per rejovenir el professorat. Segons ha explicat en un esmorzar amb periodistes, el nou equip està preparant un pla per al 2017-2020, que hauria d'estar enllestit abans de l'estiu. Amb aquest pla reivindicaran autonomia als dos governs -tant al espanyol com al català- "per poder contractar els millors professors", siguin o no de la UB.

"Tenim la plantilla envellida i no tenim autonomia", ha apuntat el nou portaveu de la UB, Ernest Pons, que ha afegit que actualment estan analitzant el número de professors que necessiten i amb quina cadència cal incorporar-los. El cas és que la mitjana d'edat del professorat de la UB és de 58-59 anys i que cada any es jubilaran entre 70 i 80 docents.

A banda d'això, l'equip no ha donat més detalls de com serà el pla. "Hem de veure quina és la millor manera d'incorporar-los", ha apuntat Pons, que ha afegit que abans han de parlar amb els degans de cada facultat.