Vacances sense deures: la Ceapa reactiva la vaga per Setmana Santa

Després de la vaga dels caps de setmana de novembre, la Confederació Espanyola d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (Ceapa) ha reactivat la campanya contra els deures per Setmana Santa. A més, sol·liciten que, fins al 24 d'abril, els estudiants "estiguin completament lliures de deures escolars i d'exàmens a la tornada".

"És un model que correspon al segle passat, i estem dient a les famílies que deixin d'acceptar-lo", apunta el president de la (Ceapa) José Luis Pazos, que afegeix que "les vacances han de ser per descansar". En aquest sentit, assegura que els deures "porten molt temps instaurats", i per tant, "és difícil canviar la mentalitat en poc temps". A més, denuncia que els alumnes tinguin deures per Setmana Santa, "mentre mestres i pares descansen".

Per saber amb més exactitud com està funcionant la campanya contra els deures, la Ceapa ha fet un estudi entre pares i mares d'alumnes en què han participat més de 67.000 persones. Els resultats conclouen que s'ha obtingut una reducció dels deures escolars en un 32,60% els caps de setmana i en un 23,76% durant la setmana.

Segons l'enquesta, l'eliminació o reducció dels deures escolars s'ha aconseguit en el 61,43% dels casos mitjançant acords amb el professorat. S'ha produït un descens percentual de les persones que defensen l'existència dels deures per fer a casa (-1,76%), han augmentat els que aposten per reduir el temps que es dedica a aquestes tasques (6,06%) i també són més les persones que s'han manifestat a favor d'eliminar els deures (3,83%).

"Volem que els deures no existeixin, però per això ha de canviar el model educatiu, i això no es fa amb la campanya", conclou Pazos.