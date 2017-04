Vall d'Hebron aposta per les tècniques mínimament invasives per tractar els pacients de pediatria

L'Hospital Maternoinfantil Vall d'Hebron acollirà del 24 al 26 d'abril la primera trobada de l'estat espanyol centrada en les tècniques mínimament invasives per tractar pacients pediàtrics. Aquest curs se celebra en el marc de l'European Symposium & Hands On Course in Pediatric, Neonatal and Fetal MIS, i el lidera el doctor Manuel López.

Vall d'Hebron és un centre pioner en l'ús d'aquestes tècniques en l'àmbit estatal, i ara espera que el seu servei de Cirurgia Pediàtrica tingui més reconeixement nacional i internacional. També busquen que de les 2.000 intervencions que es fan a l'estat dins el camp de pediatria, el 70% es realitzin amb les tècniques del Vall d'Hebron. Aquest hospital és un dels dos en què es realitzen aquest tipus d'intervencions, que minimitzen l'impacte de la cirurgia en el pacient, i permet tractar pacients cada cop més petits.

L'equip del doctor López ja ha intervingut pacients acabats de néixer amb un pes inferior a 1,5 kg amb resultats satisfactoris, com en el cas d'un nadó amb atrèsia d'esòfag o un que es va sotmetre a una reparació d'una hèrnia diafragmàtica.