"Visca la lluita feminista": milers de dones es manifesten a Barcelona per reivindicar els seus drets

Més de 7.000 persones s'han manifestat aquest dimecres a la tarda per Barcelona per reivindicar el dia internacional de les dones treballadores. La mobilització ha començat a les 19h a la plaça Universitat de Barcelona i ha acabat a la plaça Sant Jaume.

Les participants, entre les quals també hi havia força homes, han vestit amb samarretes liles, el color de la lluita feminista, i han cantat proclames com 'visca, visca, visca la lluita feminista', 'sense les dones no hi ha revolució' o 'el patriarcado me da patriarcadas'. Al capdavant de la manifestació s'hi ha pogut veure la consellera d'Afers Socials, Dolors Bassa; la número 2 d'ERC, Marta Rovira, i els diputats de la CUP Albert Botran, Anna Gabriel i Eulàlia Reguant.

540x306 Els diputats de la CUP, a la manifestació / MANOLO GARCÍA Els diputats de la CUP, a la manifestació / MANOLO GARCÍA

540x306 Dolors Bassa i Marta Rovira, a la manifestació / MANOLO GARCÍA Dolors Bassa i Marta Rovira, a la manifestació / MANOLO GARCÍA

Milers de dones, que no volen ser princeses sinó Valquíries, empunyaven les pancartes on amb retolador anaven escrits els lemes del dia: "La revolució imparable de les dones". Les manifestants obrien la comitiva amb una coreografia a ritme de clams i aplaudiments. I ho feien somrient, d'orella a orella, contagiant l'eufòria que provocava veure que els carrers estaven tallats per elles. Joves, ancianes, mares, filles, àvies, amb vel i sense vel, de totes les alçades, colors i nacionalitats, caminaven amb subjectant cartells que reclamaven, entre d'altres, "anant a casa vull ser lliure, no valenta".

La manifestació és un dels actes claus del 8 de març, en què també hi ha hagut aturades simbòliques de mitja hora, com al Parlament, per reivindicar la contribució de les dones a la societat, criticar la discriminació que pateixen i fer visible la seva aportació a les tasques domèstiques.