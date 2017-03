Wert torna al Congrés amb atacs a la immersió lingüística

José Ignacio Wert s'ha hagut d'enfrontar aquest dimarts a la comissió al Congrés que té entre mans justament l'epíleg de la seva pròpia llei, la Lomce. Sense ni una engruna d'autocrítica -però evitant pronunciar les sigles Lomce-, l'exministre d'Educació ha defensat la seva gestió amb una cascada de xifres dels seus quatre anys al capdavant del ministeri, el que segons l'oposició s'ha convertit en un "panegíric" de la LOE, l'anterior llei, ja que encara és molt difícil avaluar els resultats de la Lomce degut a que només porta dos cursos implantant-se per complet al conjunt de l'Estat.

"No m'agradaria que la meva intervenció s'interpretés com a triomfalista", ha advertit després del discurs inicial. Durant tota la compareixença, que ha durat una hora i mitja, Wert només ha pronunciat una vegada la paraula Lomce, i ha estat per assenyalar que " no és una llei sinó un article únic que es va incorporar a la LOE". Una forma de no entrar en contradicció a la nova línia política del PP, que ha acceptat que la llei caigui en desgràcia i arribar a un acord amb la resta de forces al Congrés.

Ara bé, si una cosa no ha dubtat Wert en mantenir han estat els seus atacs a la immersió lingüística. En resposta al diputat d'ERC Joan Olòriz, portaveu d'Educació dels republicans, l'exministre ha defensat la disposició addicional 38 de la norma i la "llibertat d'elecció" de les famílies entre les dues llengües perquè "el castellà no es vegi apartat del sistema d'ensenyament". "Jo no tinc res en contra del català, res de res", ha dit prèviament després que el portaveu d'Educació dels republicans li recordés la seva obsessió per "espanyolitzar els alumnes catalans". Per a Wert, el català és una "llengua motiu d'orgull de la diversitat d'Espanya" , però cal tenir molt en compte que la Constitució defineix el castellà com "la llengua comú" de tots els espanyols i per això s'ha de vetllar perquè no "s'aparti" del sistema d'ensenyament amb la immersió".

Wert ha rebut per tots els costats durant el torn de rèplica de l'oposició. Tant ERC com Ciutadans han considerat que l'exministre s'ha dedicat a fer un "panegíric" de l'anterior llei d'educació (la LOE) perquè totes les dades que ha citat són el balanç d'aquesta norma. El principal motiu de discrepància entre els partits era la necessitat que comparegués en la comissió que estudia un pacte educatiu quan tots estan d'acord que s'ha de girar full per complet a la seva gestió. Podem ha celebrat que Wert deixés per uns dies el seu "exili daurat" a París com a ambaixador de l'OCDE per explicar-se al Congrés, mentre que el portaveu d'Educació dels socialistes, el filòsof Manuel Cruz (PSC), ha assegurat que ells "mai trucarien un piròman per apagar el foc".

La portaveu del PP, María del Carmen González, ha equilibrat les seves paraules: no ha volgut censurar el treball de Wert, però tampoc li ha volgut llançar cap floreta, com acostuma a fer amb compareixences de membres del seu partit. Ha admès "errors" en la gestió d'educació i ha al·legat que molts dels problemes d'implantació de la llei van ser pel context de crisi. Finalment li ha preguntat si està a favor de crear un MIR per a professors, una proposta que comparteixen amb Ciutadans, i Wert no s'ha mostrat ni disposat a respondre.