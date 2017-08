Un grup d'antifeixistes impedeixen la concentració de membres d'extrema dreta convocada a la Rambla

Diverses organitzacions d'extrema dreta -entre les quals hi ha donat suport Plataforma per Catalunya- han convocat una concentració a la Rambla de Barcelona per condemnar l'atemptat d'ahir a la tarda. L'acte ha estat contraprogramat per la plataforma Ciutat Vella antifeixista per denunciar "el terror del Daesh i l'odi feixista". Els dos col·lectius s'han trobat a la Rambla on, uns 300 membres de l'organització antifeixista han impedit que tirés endavant la concentració d'extrema dreta, ja que han impedit que llegissin el manifest que tenien preparat.

Per impedir-ho, els anitifeixistes han encerclat els membres d'extrema dreta, els han llençat ous i ampolles, i els fets han desembocat en una baralla en la qual els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir per separar-los. La policia s'ha endut els encerclats.

Aquest era un dels moments en què el col·lectiu antifeixista ha rodejat els membres de l'extrema dreta: