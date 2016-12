Detenen vuit dies després l’atracador que va desencadenar la confusió en l’atropellament de Rubí

Els Mossos d’Esquadra han detingut finalment vuit dies després el perillós atracador que i ndirectament va desencadenar la confusió de l’atropellament de Rubí (Vallès Occidental). Es tracta d’un home de 38 anys, nacionalitat espanyola i veí de l’Hospitalet de Llobregat, amb més de 15 antecedents per delictes contra el patrimoni. En el moment del seu arrest -ahir divendres 23 de desembre en un pis de Rubí- va esgrimir un ganivet i va haver de ser reduït per membres dels antiavalots dels Mossos. El passat dijous 15 de desembre un conductor va ser identificat equivocadament com aquest lladre i va ser aturat per dos agents de paisà. L’home no es va creure que fossin policies i en la seva fugida va atropellar els agents, deixant-ne un ferit de gravetat i en estat de coma. El conductor va ser arrestat i posat en llibertat hores després, en una decisió policial que donava veracitat a la seva versió i que no va ser ben rebuda entre alguns membres de la plantilla.

Poc abans de les 16.00 hores d’ahir divendres, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) va rebre una trucada al 112 d’una persona que alertava que un home acabava d’assaltar una tieta seva amb un ganivet en un caixer automàtic de Rubí. Ràpidament es van desplaçar al lloc dels fets agents de la comissaria de Rubí que van constatar que es tractava del lladre reincident que buscaven com a presumpte autor de diversos robatoris violents en establiments comercials de la localitat. En saber-se detectat pels agents el lladre va accedir a un edifici i es va ocultar en un dels seus immobles.

A partir de les gestions d’investigació que van dur a terme els policies van saber que aquest home podria estar en un pis on alguns testimonis l’haurien vist entrar en algunes ocasions amb anterioritat. Davant la certesa que el lladre s’amagava en aquest pis els policies van demanar autorització judicial per realitzar una entrada i escorcoll en el domicili. Paral·lelament, i donat que els investigadors sabien que es tractava d’una persona perillosa que anava armada habitualment, van activar a agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius perquè duguessin a terme l’entrada al domicili. Quan els agents de l’ARRO van poder accedir a l’habitatge hi van localitzar l’home que, en aquell moment, esgrimia un ganivet i es resistia a la detenció. Els policies el van poder detenir, tot i que el van haver de reduir prèviament.

Durant les comprovacions que els investigacions van fer amb posterioritat van tenir coneixement que, amb anterioritat a l’assalt a la dona en el caixer havia comès un altre robatori violent en una perruqueria de Rubí, mitja hora abans. L’arrestat està en custòdia policial en un centre hospitalari amb lesions de caràcter lleu que ell mateix es va fer amb el ganivet als canells en el moment de la detenció. Un cop li hagin donat l’alta passarà a disposició judicial després de finalitzar les diligències policials.