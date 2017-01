Les beques per a 158.000 estudiants catalans arribaran tard aquest curs

Els 158.000 estudiants de secundària i universitaris amb dret a beques i ajuts a l'estudi a Catalunya rebran els diners amb retard respecte als de la la resta de beneficiaris d'altres comunitats autònomes. El Govern ha aprovat aquest dimarts el conveni amb el ministeri d'Educació que permetrà que els diners arribin finalment a Catalunya, després de retrets creuats entre les dues administracions per errors del govern espanyol en el redactat del primer document. Andalusia i Catalunya són les dues úniques autonomies que tenen convenis propis amb el Ministeri perquè puguin gestionar les beques. Andalusia, però, a diferència de Catalunya, ja ho ha solucionat.

Un total de 70.000 universitaris catalans i 88.000 alumnes de l'àmbit no universitari estan pendents de rebre beques o ajuts per a aquest curs acadèmic 2016-2017. El Govern ha explicat que havia previst una partida de 80 milions d'euros als pressupostos de la Generalitat en previsió d'aquest retard, però que els diners no estan disponibles perquè els comptes continuen en seu parlamentària i no s'han aprovat.

El redactat definitiu del conveni amb el ministeri és el segon que es fa després que la Generalitat detectés fa mesos un error en el primer text i el comuniqués a Madrid. El govern espanyol ha dit que la paràlisi de recursos és culpa de la Generalitat per haver reaccionat tard en l' intercanvi de missives entre administracions els darrers mesos. Concretament, li retreu haver trigat tres mesos i 20 dies a aportar observacions a l'esborrany.

"El retard i la discussió hagués estat evitable si el govern [espanyol] complís amb el Tribunal Constitucional i traspassés a la Generalitat la part de gestió de beques", ha criticat el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget. "No caldria conveni, tindríem més recursos i faríem el nostre propi sistema de beques i miraríem que fós més inclusiu", ha afegit.

La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, i el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, han adreçat una carta al ministre Iñigo Méndez de Vigo, instant a l’Estat a resoldre de manera urgent la paralització d’aquest conveni.