Una entitat denuncia que dos bars de Sabadell han discriminat discapacitats intel·lectuals

Una entitat de Sabadell dedicada a la integració social de persones amb discapacitat, Grandalla, ha denunciat que dos bars de la població els han discriminat per la raó de la discapacitat dels seus membres. Aquest cas s'afegeix a una llista cada vegada més llarga de denúncies semblants, com una contra un hotel de Vinaròs que va rebutjar un grup amb Síndrome de Down, una altra per un pub de Lleida que va vetar l'entrada a un altre grup, i el cas d'una agressió a una noia a metro de Barcelona.

L'entitat assegura que diumenge passat, quan van intentar seure amb un grup en una de les taules de la Sureña de Sabadell per prendre-hi alguna cosa, el personal de l'establiment els va dir que no ho podien fer perquè eren massa gent just aquella tarda que hi havia futbol. Mentre els responsables es queixaven "un altre grup també nombrós de persones (sense discapacitat intel·lectual) va ocupar les cadires sense cap problema".

Després d'això, continua el comunicat, van anar a buscar un altre local i van escollir el bar Metropolis. Allà els van situar "en una de les taules més apartades de la zona habilitada del local al carrer", on no podien veure bé el partit. Més tard un dels nois va aixecar-se per anar a pagar i "immediatament un dels cambrers va acostar ràpidament el compte de totes les consumicions per tal de que paguessin tots". Això, asseguren, els va transmetre "una certa pressió per a què el grup abandonés l’establiment".

L'entitat "lamenta aquestes actuacions i considera que es tracta d’uns fets de discriminació cap a un col·lectiu de persones que té el mateix dret que qualsevol altra a gaudir d’una terrassa prenent un refresc i mirant un partit de futbol". La junta directiva de l'entitat ha de decidir si duu la denúncia a la policia o a algun altre organisme.