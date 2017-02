Les escoles comencen a fer les proves diagnòstiques de 3r de Primària

Des d'aquest dimarts i fins el 13 de març, les escoles catalanes faran les proves diagnòstiques de 3r de Primària, una avaluació que el Departament d'Ensenyament duu a terme des de fa tres anys per conèixer les mancances del sistema i intervenir-hi. Són unes proves, però, que generen controvèrsia des que es van instaurar i el que d'un inici va ser una crida al boicot per part d'un grup de famílies, enguany, ha estat la FaPaC qui fa una crida a l'objecció i a la mobilització, demanant als pares i mares que s'organitzin per no portar els nens a l'escola els dies de les proves. Les famílies assenyalen que les proves provoquen ''regressió pedagògica'' i s'utilitzen per a màrqueting educatiu.

Des de la FaPac, es demana mobilitzacions per aconseguir que el Departament d'Ensenyament i el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, modifiquin l'objectiu d'aquestes proves i les converteixin en mostrals, i no censals com actualment, ja que d'aquesta manera no s'hi destinarien tants recursos públics. Des de l'associació critiquen que s'han retallat un 23% respecte el 2010 els pressupostos del departament i demanen que es fomentin formes d'avaluació no estandarditzades sinó adaptades al context i les necessitats de cada centre educatiu.

I és que des dels Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya consideren que aquestes proves neutralitzen especialment els models pedagògics més innovadors i promouen els models involutius que deixen de banda els processos per centrar-se en la puntuació i els resultats. A més, consideren que les proves també s'estan convertint en un instrument de segregació per als alumnes i els centres. Són exàmens, asseguren des de la FaPaC, que permeten etiquetar i classificar els alumnes en funció dels resultats obtinguts.

En aquest sentit, la FaPaC denuncia que els resultats de les proves a 6è permeten seleccionar prematurament i separar els alumnes de diferents grups segons els nivells obtinguts en canvi de cicles, a més de pressionar els docents, ja que tenen una part d'un complement salarial vinculat a aquestes proves.

Les proves de 3r de Primària avaluen d'una banda, la competència comunicativa en llegua catalana, castellana i aranesa, només a l'Aran, que inclou comprensió oral, comprensió lectora, expressió oral i expressió escrita. Per l'altra, es posa a prova la competència matemàtica amb continguts sobre numeració i càlcul, geometria, relacions i canvi i estadística i atzar, a través de diferents problemes quotidians.