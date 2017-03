El govern espanyol respon a la vaga d'educació: "La Lomce no es pot derogar. Deixaríem als llimbs els alumnes"

El portaveu del govern espanyol i ministre espanyol d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, ha assegurat aquest divendres, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, que la "Lomce no es pot derogar". "Deixaríem als llimbs 8 milions d'alumnes", ha afegit en resposta a les peticions de derogació que van fer els convocants de la vaga d'ensenyament.

"La convocatòria de la vaga no tenia cap sentit, i per això ha tingut poca incidència", ha afirmat Méndez de Vigo, que ha considerat que es va "pel bon camí" i s'estan "revertint algunes retallades". El ministre ha fet una crida al sector educatiu a participar en el Pacte Nacional per l'Educació.

El ministre ha recordat que la vaga es va convocar fa tres mesos, i ara han canviat les circumstàncies, perquè ja existeix un espai de diàleg per tractar la reforma educativa. A més, també ha tret pit de les rectificacions que ha fet el govern de Mariano Rajoy en aquesta legislatura, com la retirada de les revàlides. "Ara existeix una voluntat manifestada per un acord, i s'estan donant els passos en aquesta direcció", ha reblat.