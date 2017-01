La fiscalia veu "arbitrària" la gestió de Barcelona Regional durant l'època Trias

La fiscalia considera " arbitrària" la gestió de l'empresa municipal Barcelona Regional (BR) durant l'època de Xavier Trias com a alcalde de Barcelona. L'actual equip de govern municipal liderat per Ada Colau va presentar fa mesos una denúncia davant del ministeri públic, que ha descartat la majoria dels extrems denunciats excepte un: la fiscalia ha decidit presentar una querella per la contractació de dos treballadors per aquest ens.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha demanat al jutge que investigui la contractació de dos càrrecs " de l'òrbita" de Convergència entre els anys 2012 i 2015, que van cobrar en total, 214.612,42 euros. Segons l'escrit de la fiscalia, "Barcelona Regional els va tenir donats d'alta com a empleats i van rebre una retribució corresponent al seu lloc de treball teòric, però resulten completament desconeguts a l'entitat, no es coneix on estaven ubicats, ni quina feina feien, ni consta que estiguessin adscrits a algun altre organisme municipal o que realment prestessin algun servei".

Es tracta de Jesús Arévalo Bravo, exalcalde convergent de Cervelló i contractat per BR entre gener de 2012 i maig de 2015, i Antonio Miquel Cerveró, més conegut com a 'Leslie', el vocalista de Els Sirex, que va estar contractat per l'empresa municipal entre juliol de 2014 i maig de 2015. El fiscal relaciona directament els dos contractes amb l'exregidor d'Urbanisme i Tinent d'Alcalde d'Habitat Urbà, Antoni Vives, que era el president del Consell d'Administració de BR.

Vives, que és un dels querellats juntament amb l'exdirector de l'empresa municipal, Willy Müller, i els dos extreballadors, ha negat en un comunicat qualsevol irregularitat i ha assegurat que " treballaran al costat de la Justícia per aclarir el que calgui en relació amb la contractació de dos treballadors". També ha destacat el fet que la Fiscalia hagi arxivat la resta d'acusacions fetes per l'actual equip de govern municipal. De fet, assegura que ha demanat als advocats "que comencin a estudiar de manera immediata les diferents formes com es pot exigir que es repari" el mal fet al seu honor.