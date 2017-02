La gestió del turisme es dispara entre les queixes a la Síndica de Barcelona el 2016

Les queixes per la gestió del turisme es van disparar a Barcelona l'any 2016, el primer sota el mandat únic de Colau, segons l'informe anual de queixes a la síndica de la capital catalana, Maria Assumpció Vilà. En total, la defensora del poble va rebre 123 queixes sobre turisme, mentre l'any anterior van ser 28.

Les xifres s'han disparat perquè s'han rebut 108 queixes sobre la pàgina web impulsada pel govern de Colau per denunciar pisos turístics il·legals, que animava els veïns a delatar possibles infractors. La mesura va ser durament criticada pels amfitrions d'Airbnb i d'altres plataformes de 'home sharing', que van iniciar una campanya on demanaven boicotejar la pàgina web per obligar els veïns a delatar-se entre ells.

En aquest sentit, la síndica és del parer que cal la col·laboració ciutadana per detectar els pisos turístics il·legals. "Comprenc que pugui haver molestat una determinada part de la ciutadania, però si ens queixem que hi ha pocs inspectors no em sembla malament que siguin els barcelonins els que denunciïn possibles irregularitats", ha assenyalat Maria Assumpció Vilà durant la roda de premsa aquest dilluns. Si no fos per aquest sistema de delació impulsat per l'Ajuntament, el 2016 la Síndica només hauria rebut 15 queixes pel turisme.

Reportatge de Lara Bonilla: “Els turistes em paguen la hipoteca del pis”El transport públic i la circulació (232), d'altra banda, és l'àmbit que acumula el nombre més gran de queixes, però baixa respecte l'any passat (248). En tercera posició hi ha els problemes ambientals (152), amb temàtiques com ara la contaminació acústica, l'atmosfèrica i lumínica, o la tinença irresponsable d'animals. En quarta posició, gairebé empatada amb la tercera, hi ha les queixes pel sistema de serveis socials (150), en especial per la seva saturació.

Al llarg del 2016, la síndica ha dut a terme 3.344 actuacions, de les quals 1.735 han estat consultes i assessoraments generals, i 1.609 han estat queixes.

Peticions de la síndica a l'Ajuntament de Barcelona

Arran de les queixes rebudes el 2016, la Síndica de Barcelona ha traslladat diverses peticions a l'Ajuntament. Sobre els pisos turístics, recomana ampliar les mesures de control i fiscals, així com estudiar fórmules que contrarestin l'especulació immobiliària que pot tenir la transmissió de llicències. En una direcció similar, Maria Assumpció Vilà demana fer "tots els esforços possibles per controlar i limitar el preu del lloguer" a la ciutat. El 2016 la síndica va rebre 137 queixes relacionades amb l'habitatge, que la defensora del poble espera que baixin, ja que valora positivament el nou pla pel dret a l'habitatge.

En referència al civisme i a la seguretat ciutadana, la síndica recomana a l'Ajuntament ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana ja que la situació actual està "provocant una situació de desatenció de la ciutadania". A més, recalca que en algunes de les queixes que s'han rebut "es mostren versions molt contradictòries entre el que diu la policia i el que exposa la persona interessada". En aquest sentit, Vilà demana que hi hagi alguna eina més que permeti implantar mecanismes probatoris, "per no haver d'invocar únicament la presumpció de veracitat dels agents en cas de denúncia. A l'agost, dos gents de la Guàrdia Urbana van ser suspesos després que una càmera gravés l'agressió a un motorista, "de manera improcedent i manifestament desproporcionada".

Pel que fa al transport públic, on s'han rebut moltes queixes per les multes imposades al metro, Vilà demana que s'incideixi en la diferenciació del frau intencionat del que no ho és. "Hi ha persones a qui se les multa perquè portaven un títol falsificat sense saber-ho i d'altres que en aquell moment no duien la identificació per acreditar un determinat títol", ha explicat la síndica. En aquest sentit, per exemple, la sindicatura ha aconseguit que les persones que no duen la identificació la puguin presentar passades 48 hores i anul·lar així la multa.