La guerra d'un restaurador de Terrassa contra TripAdvisor

El cas d'un cuiner egarenc que lluita amb humor per fer desaparèixer el seu restaurant de la plataforma TripAdvisor s'ha fet viral. Artur Martínez, xef i propietari d' El Capritx de Terrassa, ha decidit convidar els internautes a fer crítiques falses i de broma sobre el seu establiment a la web.

L'objectiu és, d'una banda, denunciar la facilitat amb què es poden publicar comentaris falsos a la xarxa, i de l'altra, denunciar que el seu restaurant no vol ni ha volgut ser mai a TripAdvisor, però que no se'n pot esborrar. A partir de la recepció d'una allau de comentaris falsos, Martínez espera que el recomanador es vegi obligat a eliminar-lo.

En declaracions a TV3, la portaveu de TripAdvisor a Espanya, Blanca Zayas, ha assegurat: "Sempre que un establiment està obert al públic mantindrem obert el perfil a la nostra pàgina web perquè nosaltres entenem que si un usuari vol anar a un restaurant té dret a veure què en pensen les persones que hi han anat. Aquest és l'objectiu de Tripadvisor".

Desemmascarant TripAdvisor, per Mònica Planas

Per la seva banda, Artur Martínez segueix criticant als mitjans i a les xarxes socials les pràctiques de la plataforma de recomanacions. En un missatge a Twitter, el cuiner ha comparat el fet que el seu restaurant aparegui a la plataforma sense el seu consentiment amb la possibilitat que "Facebook obrís per la cara el teu propi perfil i no et deixés cancel·lar el compte".

De moment, Tripadvisor ha fet baixar 40 posicions en el rànquing de popularitat El Capritx, que té una estrella Michelín i un Sol de la guia Repsol. La plataforma també ha advertit Martínez a través d'un mail, segons recull TV3, de la perillositat del seu comportament.