Una jutge de Lleida absol uns pares acusats de no escolaritzar la seva filla﻿

Una jutge de Lleida ha absolt els pares d'una nena de l'Alt Urgell que estaven acusats per la Fiscalia d'un delicte d'abandonament de família per no escolaritzar la seva filla des del curs 2013, quan havia d'estudiar primer d'ESO, segons la sentència a la qual ha tingut accés Europa Press.

Els pares van explicar en el judici que ells educaven la nena amb el reforç d'un professor que hi acudeix 3 hores diàries, 3 dies a la setmana, segons han publicat aquest divendres els diaris ' Segre' i 'La Mañana'.

En la sentència, la jutge absol els acusats perquè considera que no s'ha trobat en els progenitors "una infracció del deure d'educar els fills de tal gravetat que mereixi un retret penal".

Unes 600 famílies a Catalunya escolaritzen a casa, una opció que està fora de la llei i que els que practiquen demanen que sigui regulada, com es fa en altres països d'Europa.

Crida dels pares per legalitzar l'educació a casaLes famílies que opten pel 'homeschooling' o educació a casa s'exposen a patir problemes legals, com ara que hi intervinguin els serveis socials, ja que es considera que aquests nens són absentistes. La llei diu que l'escolarització és obligatòria entre els 6 i els 16 anys "i l'administració entén que aquestes famílies estan incomplint la legalitat vigent", explica Madalen Goiria, professora de dret civil de la Universitat del País Basc i autora d'una tesi sobre la situació jurídica del 'homeschooling' .