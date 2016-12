Comprova aquí si t'ha tocat la Grossa de Cap d'Any

El número premiat de la Grossa és el 09260 i ha tocat a Blanes. Una part també ha quedat molt repartida gràcies a la venda de butlletes per internet. El número afortunat atorga 100.000 € de premi per cada butlleta, l'equivalent a 20.000 € per cada euro invertit. El número de la sort d'aquesta edició és un número baix i "lleig" fins i tot per als afortunats propietaris de l'estanc de Blanes que l'han distribuït entre els clients, tal com ells mateixos han explicat a TV3. L'establiment és al carrer Sebastià Llorenç d'aquest municipi de la Selva.

El segon premi de la Grossa és per al 34983, que se'n va íntegrament a Campdorà, un poble del Gironès de només 200 habitants. A cada bitllet venut amb aquest número hi corresponen 32.500 €.

El tercer premi de la Grossa és per al 20483 i ha tocat a Barcelona i a Reus. El quart premi ha estat el número 27470. Ha estat repartit en els municipis de Reus, Castelldefels i Vinyols i els Arcs. El cinquè premi ha recaigut en el 27719 i els bitllets premiats s'han venut a Sant Feliu Sasserra, l' Hospitalet de Llobregat i Figueres.

Els premis

Hi ha cinc grans premis, amb els següents imports: el primer premi està premiat amb 20.000 € per euro jugat, és a dir, 100.000 € al bitllet de 5 €; el segon premi atorga 6.500 € per euro jugat (32.500 € al bitllet de 5 €); el tercer, 3.000 € per euro jugat (15.000 € al bitllet de 5 €); el quart, 1.000 € per euro jugat o 5.000 € al bitllet de 5 €, i el cinquè, 500 € per euro jugat o 2.500 € al bitllet de 5 € premiat.

Mira aquí on ha tocat

Premis especials a les centenes, amb 25 € per bitllet, per als números que tenen les tres primeres xifres coincidents, en el mateix ordre, amb els tres primers dígits de qualsevol dels cinc grans premis.

Premis a les terminacions dels cinc números guanyadors (les quatre, tres i dues darreres xifres coincidents).

Premis als números anterior i posterior de cadascun dels cinc números guanyadors

Reintegrament de tots els bitllets acabats amb la darrera xifra del primer premi de

la Grossa.

Els premis del mateix número guanyador no es poden acumular, és a dir, un bitllet, les darreres quatre xifres del qual es corresponguin amb el número premiat, guanyarà el premi corresponent a l'encert de les quatre xifres, però no el premi corresponent a les tres, dues o darrera xifra. Ara bé, si un número resulta guanyador de més d'una categoria de premis, perquè les xifres coincideixen en més d'un dels números guanyadors, els premis sí que s'acumularan, amb l'excepció dels encerts de les cinc xifres, que no s'acumularan mai.

Evitar que el premi quedi desert

Per mirar que el premi no quedi sense guanyador, com fa dos anys, des de l'any passat Loteria de Catalunya ha fet diversos canvis. Per començar, hi ha menys números; això significa que hi ha més possibilitats que toqui i menys risc que el primer premi torni a quedar desert. El més important, però, és que ha canviat la manera de distribuir els números. Cada número compta amb quatre llibrets de 20 bitllets cadascun i fins que no s'ha distribuït el primer llibret de tots els números (els primers 20 bitllets de cada número) no surt el següent llibret. D'aquesta manera, no queda cap número

sense vendre.

Premis addicionals

Per segon any consecutiu, la Grossa ha sortejat un premi extraordinari de 2.000 € al mes durant tot un any entre els compradors de bitllets de la Grossa que hagin enviat fotos durant el mes de novembre amb el bitllet comprat. El va guanyar una veïna de Lleida, entre prop de 10.000 participants, i el lliurament del premi es va fer el 19 de desembre.

Durant el programa de TV3, també s'oferirà un premi addicional d'un telèfon mòbil d'última generació, al qual podran optar tots els espectadors, tinguin o no bitllets de la Grossa, i que endevinin la terminació del primer premi.

On es paguen, els premis?

Els premis es podran cobrar durant els 90 dies després del sorteig, és a dir, fins al 31 de març del 2017, a qualsevol oficina de CaixaBank, o bé a la seu de Loteria de Catalunya, a la Gran Via 639 de Barcelona.

Els premis de fins a 120 € també es pagaran als punts de venda habituals que actualment venen la resta de productes que comercialitza Loteria de Catalunya i als establiments dels supermercats Bon Preu que tinguin instal·lat el terminal. Per cobrar els premis s'haurà de presentar el bitllet original de la Grossa Cap d'Any.

La retenció fiscal

Com en la loteria de l'Estat, hi ha un 20% de retenció per impostos. L'impost el va aprovar el govern de l'Estat a principis de l'any passat i també afecta Catalunya. Les butlletes que siguin premiades amb més de 2.500 euros tindran aquesta retenció, tal com ha passat des de l'edició de l'any passat amb el sorteig de la Loteria de Nadal de l'Estat.

On van, els diners que recull la Generalitat?

Igual que tots els sortejos de Loteria de Catalunya, la Grossa destina tots els beneficis al departament de Benestar i Família. Així, els diners invertits en el bitllet van a parar a projectes socials que, si no, no existirien.