El 2016 ha tornat a ser l'any més càlid a la Terra des que hi ha registres

L'organització meteorològica mundial (OMM) ha fet oficial aquest dimarts que el 2016 va ser l'any més càlid des que hi ha registres. Coincidint amb la setmana en què es commemora el dia meteorològic mundial (23 de març), l'OMM ha fet públiques les dades segons les quals la temperatura mitjana global de 2016 es va situar 1,1º C per sobre del valor de referència del període preindustrial, i 0,06º per sobre de l'anterior valor màxim fins ara, que datava precisament de 2015. En cadascun dels anys que han passat des de 2001 fins ara, la temperatura global de la Terra s'ha situat com a mínim 0,4º C per sobre de la mitjana del període 1961-1990.

Segons el secretari general de l'organització, Petteri Taalas, la influència de les activitats humanes s'està cada cop més evident sobre el clima, gràcies als continuats rècords de nivells de diòxid de carboni a l'atmosfera. El 2015 els nivells de CO2 van superar la barrera psicològica de les 400 parts per milió per primer cop, i la perdurabilitat d'aquest gas a l'atmosfera fa pensar als experts que no es baixarà d'aquest nivell durant les pròximes generacions.

En els rècords dels últims dos anys hi ha tingut molt a veure el potent episodi del Niño de fa alguns mesos, però els experts de l'Organització Meteorològica Mundial alerten que, ja sense aquest factor, l'inici del 2017 està donant mostres també d'estar en terreny desconegut. En tres ocasions en aquest hivern a l' Àrtic s'hi han observat les condicions equivalents a una onada de calor, fet que ha provocat que en ple període de recongelació les condicions fossin pròximes a la fusió. Aquest desordre climàtic ha comportat un hivern molt suau en diferents regions dels Estats Units i de Canadà, mentre regions com la península aràbiga i el nord d'Àfrica han tingut condicions de fred poc habituals. Més enllà d'això, no hi ha indicis que els nivells de CO2 a l'atmosfera hagi de deixar d'augmentar durant els pròxims trimestres.