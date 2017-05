Quin temps fa als pols? Un projecte d'abast mundial vol millorar-ne la predicció

“El que passa als pols no es queda als pols”, aquest és un dels eslògans que està fent servir l' Organització Meteorològica Mundial per promocionar el seu nou projecte que es va posar en marxa ahir a Ginebra, l'anomenat Year of Polar Prediction . Neix amb la finalitat de millorar els coneixements i la predicció meteorològica a les latituds més altes del planeta, on la falta de dades dificulta saber què hi passa amb precisió.

Es creu que el projecte ajudarà a millorar tant les previsions a curt termini com també la predicció dels escenaris climàtics del futur, i fins i tot la previsió del temps a latituds més baixes se'n podria veure beneficiada. Al cap i a la fi es tracta de poder entendre millor com el comportament dels pols afecta altres regions del planeta i viceversa. En el projecte hi participaran múltiples serveis meteorològics i grups d'investigació, entre ells el Barcelona Supercomputing Center.

Per fer-ho s'instal·laran noves estacions de mesura de dades, s'aportaran noves boies de mesura de les condicions i temperatura del mar, s'ampliarà el seguiment via satèl·lit i s'incrementarà el llançament de globus amb sensors de temperatura, humitat i vent per poder radiografiar millor les condicions de l'atmosfera sobre l'Àrtic i sobre l'Antàrtida.

El segon abril més càlid al planeta

La presentació del projecte ha coincidit amb la publicació del resum mensual de dades meteorològiques de l'abril fet per la NASA. Segons els càlculs de l'agència americana el quart mes de l'any ha estat el segon més càlid com a mínim dels últims 137 anys. La temperatura mitjana del planeta s'ha situat 0,88º C per sobre de la mitjana del període 1951-1980. Només l'abril de 2016 va ser més càlid, en aquest cas es va situar 1,06º C per sobre de la mitjana d'aquest període de referència.