Temps d'estiu, però amb data de caducitat

La temperatura a primera hora del matí era semblant a la d'ahir a la majoria de comarques. L'excepció la trobem a les comarques de Girona, on el termòmetre ha baixat entre 1 i 4 graus. Tot i això, cal pujar fins als cims més alts del país per tenir fresca. La temperatura més baixa d'aquesta matinada s'ha registrat al capdamunt de la Pica d'Estats (3143 m), amb només 4ºC.

Els núvols baixos i els bancs de boira que encara són presents a alguns punts del litoral, sobretot a la costa Brava, desapareixeran ràpidament durant el matí. Així, donaran pas a un diumenge assolellat arreu, només amb el pas d'alguns núvols prims que, al llarg de la tarda, aniran deixant el cel enterbolit. A diferència d'ahir, les nuvolades que creixin al Pirineu no arribaran a deixar ruixats.

Tot plegat, amb una temperatura màxima que serà similar a la d'ahir o fins i tot una mica més alta a la costa i al prelitoral central. Es repetiran els valors de fins a 33 o 34ºC a ponent, tot i que en general es mouran entre els 26 i els 31ºC. A la línia de la costa rondaran entre els 22 i els 26ºC.

De nou, el vent de l'est i del sud es deixarà notar, sobretot a la façana litoral. La mar estarà una mica remenada, amb onades de fins a mig metre d'alçada. Si tot i això sou valents i us voleu banyar, tingueu en compte que l'aigua del mar la notareu fresca: tot just es troba al voltant dels 18 o 19ºC.

Demà s'acostarà un front. Això farà que tinguem una jornada més ennuvolada. A mesura que vagin passant les hores e ls núvols alts i mitjans s'aniran fent cada cop més espessos. De fet, a partir del vespre fins i tot pot caure algun ruixat passatger al Pirineu i, de manera més aïllada, a la resta de les comarques de Lleida i de l'interior de Tarragona. La temperatura mínima pujarà, però la màxima recularà un parell o tres de graus.

Dimarts el canvi de temps es farà notar més, amb un cel força variable i amb la possibilitat d'algun xàfec a qualsevol punt del país. Ara bé, no plourà a tot arreu ni tot el dia, sinó que seran ruixats aïllats i de curta durada. On tenen més números d'haver de fer servir el paraigua és, segons els últims mapes, a la zona del Pirineu, al Prepirineu, al pla de Lleida i a la Franja de Ponent.