Ens arribarà el fred siberià d'Europa?

El fred cru continua marcant el temps al centre i a l'est d'Europa, avui a Sarajevo s'espera una temperatura mínima de -25º, a Praga de -15º, a Bucarest de -18º, a Atenes hi ha previsió de neu i a Istanbul pluja i neu es combinaran. Avui i demà la bossa d'aire més fred estarà ubicada al voltant dels Balcans, a l'espera que l'entrada de vent de l'oest de cara a la segona part de la setmana moderi el fred en aquesta regió.

Tot i que a Catalunya aquest hivern ja hem tingut temperatures que en alguns casos han estat més baixes que en tot l'hivern passat, fins ara hem quedat al marge del fred més intens. Ens acabarà arribant aquesta massa d'aire tan fred?

Res fa pensar que les temperatures extremes que aquests dies s'estan produint en diferents països d'Europa s'arribin a produir a casa nostra, però a mesura que avancen les actualitzacions dels models meteorològics sí que va guanyant credibilitat la previsió que la setmana que ve ens visiti una de les llengües d'aquest fred siberià.

A curt termini demà i demà passat l'ambient serà més càlid que avui, sobretot dijous, però el cap de setmana començarà amb fred tant o més intens que el dels últims dies. La llengua d'aire més directament siberià, però, ens arribaria al voltant de dimarts de la setmana que ve, coincidint amb l a setmana dels barbuts, habitual epicentre del fred hivernal. Per ara no sembla que hagi de ser una fredorada especialment llarga, però és probable que faci caure els termòmetres fins als valors més baixos de l'hivern fins ara. L'escenari més probable a dia d'avui és el d'una fredorada de les que alguns anys n'arribem a tenir un parell en tot l'hivern, però en altres ni una. Una fredorada excepcional no és, per ara, l'opció més probable.

L'altra gran pregunta és, el fred anirà acompanyat de nevades? El Pirineu i les Balears són a dia d'avui els indrets on la probabilitat de precipitacions és més alta a una setmana vista. Per tant, és en aquests sectors on amb els mapes d'avui s'entreveu més possible que la neu aparegui a cotes molt baixes. Caldrà seguir-ho.