Una entrada d'aire saharià farà arribar pols del desert els dies vinents

L'arribada d'una massa d'aire provinent del sud entre demà i divendres farà que els nivells de pols en suspensió augmentin clarament en molts punts de la península i també a les Balears, es dispararan especialment al centre i sud de la península, però també a Catalunya la presència de pols del desert serà notòria.

Segons els càlculs del sistema de pronòstic de qualitat de l'aire Caliope, desenvolupat al Barcelona Supercomputing Center, divendres el nivell de partícules (PM10) superarà el límit legal de 50 micgrograms per metre cúbic d'aire en moltes comarques, a causa d'aquesta aportació natural de pols provinent del Sàhara. Molt pitjor serà la situació al centre i sud de la península, on avui i demà les concentracions de partícules podrien arribar a superar els 100 micrograms metre cúbic.

Aquesta entrada de partícules s'ajunta amb una situació de poc vent que està fent que aquesta setmana la qualitat de l'aire ja sigui dolenta de per sí. Ahir la mitjana diària d'NO2 a l'estació de mesura de Gràcia/Sant Gervasi va arribar fins als 86 micrograms per metre cúbic d'aire, més del doble dels 40 que són el límit anual, i tant ahir com avui s'estan registrant pics horaris de més de 130, no gaire lluny del límit horari permès de 200.

Demà i divendres, doncs la qualitat de l'aire empitjorarà, però l'entrada de vent divendres a la tarda farà que la situació millori de cara al cap de setmana. Tot i que no hi ha previstes pluges extenses els dies vinents, divendres es podrien escapar algunes gotes de fang a la costa, unes pluges fangoses que sí que afectaran més clarament les Balears.