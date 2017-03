Un estrany Niño costaner ja ha provocat més de 90 morts al Perú

Una estranya versió del fenomen climàtic del Niño està provocant pluges molt abundants a la costa del Perú des del mes desembre. Segons l'agència Efe ja són 91 les persones les que han mort a causa d'aquests diferents episodis d'inundacions, i el nombre de damnificats s'enfila a més de 120.000, després de l'últim episodi que durant les últimes hores ha afectat la regió de Piura, al nord del país. El riu que porta aquest mateix nom es va desbordar ahir i altres rius com l'Amazones, el Marañón i el Huallaga estan en alerta roja per risc de desbordaments.

El balanç de víctimes és el més elevat des del 2010. La capital del país, Lima, no ha rebut pluges intenses, però sí que ha tingut problemes amb el subministrament d'aigua. Segons un informe de l'asseguradora Aon Benfield, més de 2.000 quilòmetres de carreteres principals i 194 ponts han quedat destruïts. Moltes infraestructures de cultiu han quedat malmeses, i les collites d'unes 23.000 hectàrees s'han fet malbé.

La costa del Perú té un clima desèrtic poc comú prop de la costa. El motiu de l'absència habitual de pluges és un corrent marí fred que fa normals les boires i els núvols, però en canvi dificulta les precipitacions. Quan es produeix un episodi del Niño, la situació s'inverteix, les aigües costaneres habitualment fredes passen a ser molt més càlides, fet que genera pluges fortes.

Segons dades de l'agència NOAA publicades pel portal Weather Underground, hi ha com a mínim dues estacions de la regió de Piura que han recollit deu vegades la pluja habitual entre els mesos de gener i març. En aquesta part del món no és estrany que els anys plujosos multipliquin les precipitacions dels anys normals, però enguany s'han produït, a més a més, alguns rècords, com els 258 l/m2 recollits en un sol dia al Partidor.

L'anomalia de la situació d'enguany és que actualment no es considera que hi hagi una fase climàtica del Niño, sinó una fase neutra. L'escalfament de les aigües costaneres del Perú dels últims mesos és molt local, no afecta una regió extensa del Pacífic, com sol passar en els episodis del Niño.