Dissabte mig ennuvolat a la costa i al nord-est

Els núvols que no han acabat de marxar durant la matinada en molts punts de la costa i del prelitoral, i encara que han deixat escapar alguns xàfecs, han fet que aquesta nit hagi estat una mica menys fresca que les anteriors en aquests sectors. A Badalona, un ruixat intens a primera hora de la matinada ha deixat fins a 13 mm en alguns barris de la ciutat.

El dissabte s'ha llevat amb mínimes de 17 a 21 ºC al litoral, entre 10 i 17 ºC a l'interior i encara per sota de 10 ºC en moltes zones del Pirineu. El dia ha començat, per tant, amb un ambient força fresc encara en general i fred al Pirineu, on, de forma puntual, s'ha tornat a baixar dels 5 ºC fora de l'alta muntanya: 2 ºC de mínima a Das, a la Cerdanya, i als Banys de Tredòs, a la Vall d'Aran, o 4 ºC a Barruera, a l'Alta Ribagorça.

Els núvols costaners faran la guitza i seguiran presents durant bona part de la jornada, per bé que a partir de migdia seran menys espessos. D'aquesta manera, el dissabte pot quedar rúfol al voltant de Barcelona i al sud de les comarques de Girona. El sol s'imposarà, en canvi, a la resta de zones, tot i l'arribada de núvols prims avançada la tarda per l'oest i algunes nuvolades que creixeran en punts de muntanya.

Les temperatures diürnes faran un salt respecte d'aquests últims dies i, gràcies al sol, la majoria de màximes es mouran entre 25 i 30 ºC, puntualment més altes a Ponent i a la vall de l'Ebre.

El temps també acompanyarà la segona meitat del cap de setmana, amb un diumenge dominat pel sol i només amb alguns núvols que creixeran durant la tarda en punts de muntanya, però sense més conseqüències. Les temperatures seguiran aquesta tendència a l'alça i a migdia tornarà a fer calor, amb alguna màxima fins i tot a la vora de 35 ºC als punts més càlids del Principat i de la Franja de Ponent.

En dies posteriors, començarem la setmana amb una situació meteorològica molt tranquil·la, però durarà poc perquè la inestabilitat tornarà de cara a dimarts amb el pas d'un front que ens creuarà en forma de xàfecs, més probables a l'interior i al nord, i que ens portarà una nova davallada dels termòmetres. Així doncs, la calor extrema de la setmana passada, ara per ara, no tornarà.